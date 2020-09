Aktualisiert am

So will Biden gegen Trump punkten

Zurück zur Pandemie : So will Biden gegen Trump punkten

Ginsburgs Tod gibt Trump Auftrieb. Denn in Amerika reimt sich Supreme Court auf Kulturkampf, und den facht der Präsident gern an. Der Demokrat Biden aber glaubt zu wissen, wie er wieder in die Offensive kommt.

Trauer um eine Ikone: Vor dem Supreme Court in Washington ist die Flagge auf halbmast gesetzt. Bild: Reuters

Donald Trump facht seit Wochen den Kulturkampf an, um von seinem Versagen in der Corona-Pandemie abzulenken. Da kann es dem Präsidenten nur recht sein, wenn die Amerikaner nach dem Tod der Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg jetzt noch mehr über die Themen reden, die sie schon lange entzweien: von Abtreibung über Einwanderung bis zum Waffenbesitz.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Zwar ist es nicht ausgemacht, dass sich gerade die von beiden Lagern umworbenen „Vorort-Wählerinnen“ im Jahr 2020 massenweise vom Versprechen verführen lassen, dass Schwangerschaftsabbrüche wieder verboten werden könnten. Trotzdem ist die noch weiter zugespitzte Polarisierung für den Demokraten Joe Biden gefährlich.

Schließlich winkt die Aussicht, dass das Oberste Gericht die Verfassung auf Jahrzehnte hinaus durch die konservative Brille interpretiert. Das elektrisiert die religiöse Rechte, und die Kritiker des Präsidenten im konservativen Lager haben einen konkreten Anlass, weitere vier Jahre unter Trump in Kauf zu nehmen. Zugleich kann Biden der Eifer vieler Linker nicht geheuer sein, die nun für eine radikale Neugestaltung des Supreme Court plädieren oder das Hohelied der „Fortpflanzungsgerechtigkeit“ anstimmen, um das Recht auf Abtreibung zu verteidigen.

Derlei Emotionalität weitet zwar die Herzen und Taschen linker Großspender und spült hohe Millionenbeträge in die Kassen von demokratischen Wahlkämpfern. Sie konterkariert aber Bidens Selbstbild als moderater Versöhner.

Der Demokrat hofft sich aus dem Dilemma zu befreien, indem er eine Waffe konservativer Republikaner gegen sie selbst richtet: ihre neueste Klage gegen die von den Demokraten 2010 durchgesetzte Gesundheitsreform. Genau eine Woche nach der Präsidentenwahl ist am Supreme Court eine Anhörung angesetzt, in der das republikanisch regierte Texas mit Rückendeckung der Trump-Regierung argumentieren will, dass die Voraussetzungen für die Verfassungsmäßigkeit von „Obamacare“ nicht mehr bestünden. Das Gesetz hat schon viele Anfechtungen überlebt, doch diesmal droht ihm tatsächlich der Garaus – erst recht, wenn nur noch drei linksliberalen Richtern bald sechs konservative gegenüberstehen.

Verlieren chronisch Kranke ihren Versicherungsschutz?

Aus dieser Not macht Biden nun eine Tugend: Er malt den Amerikanern aus, dass die Republikaner mitten in der Corona-Pandemie das Gesundheitswesen zerstören wollten. Könnte Trump demnächst eine konservative Richterin auf Ginsburgs Stuhl setzen, so Biden, dann hätten viele Millionen Amerikaner mit Vorerkrankungen bald keine Krankenversicherung mehr. Für den Demokraten hat diese Taktik zwei Vorzüge: Er spricht über das neue Großthema Ginsburg-Nachfolge, ohne auf Spalterthemen wie Abtreibung oder den Rang der Religion im öffentlichen Leben abzuheben. Und er führt die Debatte zurück zur Pandemie. Auf diesem Feld glaubt er, Trump stellen zu können.