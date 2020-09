Woodwards Trump-Buch : Lügen und Protzen

Donald Trump hatte am Mittwoch kaum eine Wahl: Er ging in die Offensive und räumte vor Journalisten ein, dass er das Coronavirus heruntergespielt habe. „Ich wollte nicht, dass die Leute Angst haben, ich wollte keine Panik verursachen, wie man so sagt.“ Zuvor waren Auszüge aus dem neuen Buch von Bob Woodward veröffentlicht worden. Dem Reporter, der in den 70er Jahre die Hintergründe der Watergate-Affäre mit aufdeckte und an deren Ende der Rücktritt von Präsident Richard Nixon stand. Woodwards jüngstes Buch „Rage“ („Wut“), das kommenden Dienstag erscheinen wird, hat jetzt schon hohe Wellen geschlagen. Ebenso wie die Tonbandaufnahmen, die Woodward mit Einwilligung Trumps angefertigt hatte.

Aus der Berichterstattung über die Auszüge und die für jeden nachhörbaren Zitate des Präsidenten wird klar: Trump, dem von Fachleuten Missmanagement in der Coronakrise vorgeworfen wird und der das Virus lange verharmloste, machte sich keine Illusionen über dessen Gefährlichkeit. Von seinem Nationalen Sicherheitsberater Robert O'Brien soll er demnach bereits am 28. Januar eine deutliche Warnung erhalten haben. Das Virus werde bald zum größten nationalen Sicherheitsrisiko der Präsidentschaft werden, zitiert Woodward O'Brien. Und als Trump am 7. Februar direkt mit dem Journalisten telefonierte, sagte er, dass das Virus sich durch die Atemluft übertragen könne: „Sie atmen bloß die Luft ein, und so wird es übertragen. Also ist das sehr problematisch, und es ist eine sensible Angelegenheit. Es ist auch tödlicher als eine schwere Grippe.“

Öffentlich beteuert Trump am 26. Februar hingegen öffentlich, das Coronavirus sei „wie die Grippe“ und man werde sich sehr bald dagegen impfen lassen können. Im Februar und März hielt der Präsident noch sechs Wahlkampfveranstaltungen ab. Am 19. März, nachdem er bereits den nationalen Notstand ausgerufen hatte, telefonierte der Präsident abermals mit Woodward. „Ich wollte es immer herunterspielen“, sagte er da über das Virus. „Ich spiele es immer noch gern herunter, weil ich keine Panik erzeugen will.“ Da waren bereits 14.200 Amerikanerinnen und Amerikaner positiv getestet worden und 187 verstorben. Inzwischen sind 190.000 Infizierte verstorben, knapp zwei Millionen haben sich angesteckt. Mindestens. Amerikanische Forscher von der Universität in Berkeley gehen mittlerweile von einer Dunkelziffer aus, die um ein Vielfaches höher liegt.

Dem Sender CNN sagte Woodward, es sei vielleicht das größte Verbrechen eines Präsidenten, dass Trump das Land so lange in Sicherheit gewiegt habe. Die Aufnahmen bewiesen, wie der versuche, den nationalen Notstand herunterzuspielen und unter der Decke zu halten – das habe unzählige Leben gekostet. Tausende Amerikanerinnen und Amerikaner seien gestorben, weil dem Präsidenten sein Wahlkampf wichtiger gewesen sei. Republikaner, die dies angesichts der Aufnahmen noch leugneten, machten sich mitschuldig, so Woodward weiter. Insgesamt neun Stunden hatten Woodward und Trump zwischen Dezember 2019 und Juli 2020 miteinander gesprochen. Für achtzehn Interviews hatten sie entweder zusammen gesessen oder telefoniert. Nach Woodwards letztem Buch „Fear“ hatte der Präsident gelästert, es wäre mit seiner Beteiligung ein besseres Werk geworden – nun wählte er eine Offenheit, die ihm auch schaden kann. Als „FAKE“ (“Lüge“) hatte Trump trotz der gewährten Tonaufnahmen noch Mitte August bei Twitter das Buch charakterisiert. .

Woodward sprach für sein Buch mit mehreren hundert Quellen aus dem Umfeld von Trump. Zu seinen Enthüllungen zählt auch ein Gespräch über das Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten. Trump behauptete demnach, dieses deutlich ausgebaut zu haben. Er habe ein nukleares Waffensystem geschaffen, wie es das Land noch nie gehabt habe. „Wir haben Sachen, die Sie noch nie gesehen, von denen Sie nicht einmal gehört haben“, prahlte der Präsident laut dem Buch. „Wir haben Zeug, von dem Putin oder Xi noch nie vorher gehört haben“, behauptete er mit Blick auf den russischen Präsidenten und den chinesischen Staatschef. Dieses geheime Waffenarsenal sei „unglaublich“. Woodward zufolge sollen anonyme Quellen ihm die Existenz eines bislang unbekannten Waffensystems bestätigt haben – sie seien überrascht gewesen, dass Trump dies preisgegeben habe, heißt es in der „Washington Post“. Laut dem Magazin „The Hill“ könnte indessen ein umstrittener neuer Atomsprengkopf gemeint sein, der unter Wasser gezündet werde könne. Dessen Existenz sei bekannt, nicht aber weitere Details. Es sei nicht klar, wann Trump die Bemerkungen über das Waffensystem machte.