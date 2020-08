Proteste in Wisconsin : Trump schickt die Nationalgarde nach Kenosha

Sicherheitskräfte in Kenosha bilden am 25. August eine Linie gegen die Demonstranten Bild: AFP

Nach tagelangen Protesten gegen Polizeigewalt in Wisconsin schickt der amerikanische Präsident Donald Trump die Nationalgarde in den Bundesstaat im Mittleren Westen. In Absprache mit dem Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, würden jetzt Bundesbeamte und Nationalgardisten eingesetzt, twitterte Trump am Mittwoch, um „Plünderungen, Brandstiftung, Gewalt und Anarchie“ in der Stadt Kenosha zu unterbinden.

Gouverneur Evers erklärte, er habe der Entsendung von 500 Nationalgardisten nach Kenosha zugestimmt. In der Stadt kommt es zu Ausschreitungen, seit ein Polizist am Sonntag dem 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake im Beisein seiner drei Kinder mehrfach aus nächster Distanz in den Rücken geschossen hatte. Über den Vorfall ist bisher wenig bekannt. Blake ist nach Aussage seiner Familie zumindest vorübergehend gelähmt.

Mehr zum Thema 1/

Bei den Protesten kam es den Behörden zufolge am Mittwochmorgen (Ortszeit) zu einer Schießerei, bei der drei Personen getroffen wurden – zwei davon tödlich. Ein Video in den sozialen Medien zeigte eine Schießerei zwischen Zivilisten. Dabei stürmen mehrere Menschen auf einen Mann mit einem Gewehr zu, während dieser auf sie schießt. Medienberichten zufolge wird auch ermittelt, ob die Schüsse in Zusammenhang mit der Anwesenheit bewaffneter weißer Milizen standen. Einem Gericht zufolge wurde inzwischen ein 17-Jähriger verhaftet.