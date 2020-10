Wegen Formatänderung : Wird TV-Duell von Trump und Biden verschoben?

Aktualisiert am

Die beiden Kandidaten sollen an unterschiedlichen Orten auftreten und online zusammengeschaltet werden. Das gefiel dem Präsidenten nicht – nun ist offenbar ein Streit zwischen den politischen Lagern über die weiteren geplanten Rededuelle entbrannt.

Zwischen den politischen Lagern in den Vereinigten Staaten ist ein Streit über die beiden weiteren geplanten Rededuelle zwischen Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden entbrannt. Die überparteiliche Kommission für Präsidentschaftsdebatten kündigte am Donnerstag zunächst an, die zweite Debatte werde wegen der Corona-Erkrankung des Präsidenten virtuell stattfinden. Trump nannte das im Sender Fox News inakzeptabel.

Bidens Team schlug daraufhin vor, die zweite, ursprünglich für den 15. Oktober geplante Debatte um eine Woche zu verschieben, „damit sich der Präsident der Rechenschaft nicht entziehen kann“. Worauf von Trumps Seite wenig später ein Gegenvorschlag kam: Die zweite Debatte solle in der Tat auf den 22. Oktober verschoben werden. Die geplante dritte solle am 29. Oktober stattfinden, kurz vor dem Wahltag am 3. November. Trumps Berater beharrten abermals darauf, dass sich die Kandidaten von Angesicht zu Angesicht treffen müssten. Eine Verschiebung der dritten Debatte wurde aber wenig später von Bidens Lager abgelehnt.

Bidens Team erklärte, es sei nicht an Trump, den Zeitplan festzulegen. Seine Vizewahlkampfmanagerin Kate Bedingfield sagte, man habe sich seit langem auf den 29. September sowie den 15. und den 22. Oktober verständigt gehabt.

Die beiden Kandidaten hatten vergangene Woche erstmals im Fernsehen debattiert. Nur 48 Stunden später wurde bei Trump Corona diagnostiziert. Danach gab es Bedenken, ob die beiden zum Fernsehduell in der kommenden Woche abermals persönlich aufeinander treffen sollten. Die Kommission erklärte jetzt, um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu garantieren, sollten die Kandidaten von zwei unterschiedlichen Orten aus sprechen. Moderation und Gäste sollten wie geplant in Miami zusammenkommen.

Trump erklärte umgehend, an einem virtuellen Fernsehduell werde er nicht teilnehmen. Er sei in „großartiger Form“, alles andere als eine Debatte mit persönlicher Anwesenheit wäre ein „Witz“. Sein Wahlkampfleiter Bill Stepien warf der Kommission vor, sie habe ein persönliches Aufeinandertreffen Trumps und Bidens einseitig abgesagt. Die Sicherheit der Teilnehmer lasse sich auch anders garantieren. Stepien bezeichnete Mitglieder der Kommission als „Sumpfkreaturen“, die Biden zu Hilfe geeilt seien.