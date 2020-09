Präsidentenwahlkampf : Trump und die „Proud Boys“

Unmittelbar nach der ersten Fernsehdebatte begann eine Diskussion darüber, ob diese nicht auch die letzte gewesen sein müsse. Fernsehjournalisten linksliberaler Sender nannten das erste Aufeinandertreffen Donald Trumps und Joe Bidens fünf Wochen vor der Präsidentenwahl eine „Schande“ und eine „Shit-Show“. Der Präsident habe sich an keine Regeln gehalten, null Anstand gezeigt und sei sowohl Biden als auch dem Moderator ständig ins Wort gefallen. Das dürfe nicht ein weiteres Mal geschehen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Die Demokraten wussten, wie der Amtsinhaber vorgehen würde. Der Präsident hatte seinen Herausforderer über Wochen provoziert: Dieser habe Angst vor der Debatte. Er werde keinen klaren Satz herausbringen. „Sleepy Joe“ werde sich verhaspeln und Unfug reden. Kurz vor dem Auftritt am Dienstagabend in Cleveland legte er gar nahe, Biden müsse gedopt werden, um gegen ihn zu bestehen. Angesichts dieser Erwartungshaltung musste Biden gar nicht glänzen, sondern lediglich den Amerikanern beweisen, dass nicht er es sei, über dessen Eignung für das Amt sie nachdenken müssten. Und tatsächlich präsentierte sich der Demokrat konzentrierter als in allen Vorwahldebatten, in denen er sich gegen seine parteiinternen Wettbewerber zur Wehr zu setzen hatte: kein Stottern, keine Aussetzer, kein wirrer Blick.