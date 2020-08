Was wir wissen : Eine Woche der Gewalt in Amerika

Ein Polizist schießt in Kenosha auf einen Afroamerikaner. Später sterben dort zwei Demonstranten. Und in Portland kommt ein Trump-Anhänger zu Tode. Was wir über die Vorfälle wissen.

Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai in Minneapolis kommt Amerika nicht zur Ruhe. Immer wieder gibt es Fälle von Gewalt gegen Schwarze, die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt anfachen. Diese schlagen regelmäßig auch in Gewalt, Plünderungen und Zerstörung um. In der vergangenen Woche gab es nach den Schüssen auf Jacob Blake in Kenosha zwei weitere Tote in der Stadt in Wisconsin. Sie wurden von einem bewaffneten Bürger erschossen, der sagte, er wolle Geschäfte vor Zerstörung schützen. In Portland war es ein Trump-Anhänger, der an Kugeln starb. Er hatte an einem Autokorso teilgenommen und war mit Gegendemonstranten aneinandergeraten. Alle Fälle sind noch nicht restlos aufgeklärt. Wir haben die Fakten zusammengetragen.

Schüsse auf Jacob Blake

Auslöser der Proteste und Ausschreitungen in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin waren Schüsse von Polizisten auf den Afroamerikaner Jacob Blake. Am Sonntag den 23. August wurde die Polizei von einer Frau gerufen, die angab, ein Mann sei auf ihrem Grundstück und er dürfe dort nicht sein, berichtet das Justizministerium von Wisconsin. Gegen Blake lag zu dem Zeitpunkt ein ausstehender Haftbefehl vor. Seine frühere Freundin hatte ihn im Juli angezeigt, weil er in ihre Wohnung eingebrochen sei als sie schlief und sie angegriffen habe. Die Frau sagte auch, Blake habe ihr Auto und ihre Kreditkarte genommen. Wie die Polizeigewerkschaft mitteilte, haben die Polizisten, die zu dem Einsatz geschickt wurden, von dem Haftbefehl gewusst. Am Einsatzort hätten die Polizisten versucht, Blake zu verhaften, dieser habe sich jedoch, auch nach zweimaligem Einsatz von Elektroschockpistolen, gewehrt, berichtete die Gewerkschaft.

Auf einem Video, das von einem Zeugen aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie Blake, verfolgt von zwei Polizisten, um sein Auto herum geht, die Fahrertür öffnet und sich in das Fahrzeug beugt. In diesem Moment greift einer der beiden Polizisten sein Hemd und schießt ihm sieben Mal in den Rücken. Wie die Gewerkschaft mitteilte, habe Blake die Aufforderung, sein Messer fallen zu lassen, ignoriert. Während auf den Videoaufnahmen kein Messer zu sehen ist, teilte das Justizministerium mit, im Fußraum vor dem Fahrersitz sei eines gefunden worden. Die drei Polizisten wurden vorübergehend vom Dienst freigestellt.