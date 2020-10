Vereidigung Barretts : „Ohne Furcht und Parteinahme“

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Barrett sagte nach Ablegen des Amtseides, obschon Verfassungsrichter nicht vom Volk gewählt würden, seien sie diesem doch verpflichtet. Die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der dritten Gewalt leiteten sich aus der Verfassung ab, welche die Amerikaner sich gegeben hätten. Diese Prinzipien stünden im Zentrum des Eides, den sie abgelegt habe. Dies bedeute, dass sie ihre Aufgabe ohne Furcht, ohne Parteinahme und unabhängig von den anderen Staatsgewalten erfüllen werde. Es war das erste Mal seit 151 Jahren, dass ein Verfassungsrichter vom Senat bestätigt wurde, ohne auch nur eine Stimme aus den Reihen der Minderheitspartei zu erhalten.

„Sie werden niemals Ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen“

Barrett hatte, wie erwartet, 52 Stimmen erhalten. Alle 47 Mitglieder der Fraktion der Demokraten zeigten nacheinander ihren Daumen nach unten und verließen dann das Plenum – aus Protest dagegen, dass das Verfahren so kurz vor der Wahl und trotz der Pandemie durchgepeitscht worden sei. Susan Collins, die sich in einem schwierigen Wahlkampf in Maine befindet, stimmte als einzige Republikanerin gegen die konservative Richterin. Minderheitsführer Chuck Schumer warf den Republikanern vor, mit dem Verfahren so kurz vor der Wahl gegen ihre eigenen Regeln zu verstoßen: „Sie werden niemals Ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen“, sagte er.

Andere Demokraten hoben mit Blick auf die Diskussion über eine Erhöhung der Zahl der Verfassungsrichter hervor, dies werde Konsequenzen haben. Mehrheitsführer Mitch McConnell bekräftigte die Bedeutung der Personalie mit einer Bemerkung, die Stirnrunzeln in den eigenen Reihen hervorrief: Die Wahlen würden dazu führen, dass vieles von dem, was die Republikaner in den vergangenen vier Jahren geleistet hätten, revidiert werde. An der konservativen Richtermehrheit werde man aber für längere Zeit nichts ändern können. So bezweifelte er nicht nur, dass es zu einem „Court packing“ kommt, er deutete auch eine Niederlage der Republikaner am 3. November an.

Barrett könnte gezwungen sein, schon in dieser Woche ihre Unabhängigkeit zu beweisen. Die Republikaner aus Pennsylvania haben den Supreme Court angerufen, sich ein zweites Mal mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates zu befassen, Briefwahlunterlagen bis zum 6. November zu berücksichtigen, solange sie den Poststempel vom Wahltag tragen. Diesmal soll sich das höchste Gericht mit der Frage in der Sache befassen. Zuvor hatte der dem konservativen Lager zugehörige Gerichtspräsident Roberts mit den liberalen Richtern gestimmt. Durch das 4:4-Patt war das Urteil aus Pennsylvania bestätigt worden.

Roberts ging es um den Föderalismus: Er wollte das höchste Gericht eines Bundesstaates nicht überstimmen. In einer ähnlichen Entscheidung eines Bundesgerichts in Wisconsin stimmte er indes gegen die Verlängerung der Briefwahlfrist. Barrett könnte nun das Urteil aus Pennsylvania kippen. Sie würde sich so aber dem Vorwurf aussetzen, dem Mann zu helfen, der sie nominiert hatte. Sie könnte sich auch für befangen erklären.