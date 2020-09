Wahlbetrug in Amerika? : Wenn der FBI-Direktor den Präsidenten korrigiert

Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am Cecil Airport in Florida am Donnerstag. Bild: AP

FBI-Direktor Christopher Wray hielt eine Klarstellung für nötig: „Wir haben in der Vergangenheit auf nationaler Ebene keine koordinierten Versuche von Wahlbetrug erlebt“ – weder bei der Briefwahl noch anderweitig, sagte er am Donnerstag in einer Anhörung im Senat. „Von Zeit zu Zeit haben wir Wahlbetrug auf der lokalen Ebene erlebt“, ergänzte er. Doch bezeichnete er es als „große Herausforderung für einen Gegner“, Betrug in einem so großen Ausmaß durchzuführen, dass er sich auf das Wahlergebnis auswirken würde. Dennoch sei das FBI mit Blick auf die Präsidentenwahl wachsam.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Es war die zweite Intervention des FBI-Direktors innerhalb von zehn Tagen. Zuvor hatte er, ebenfalls in einer Kongressanhörung, deutlich gemacht, dass Russland längst wieder dabei sei, sich in die Wahl einzumischen, und den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zu verunglimpfen versuche. Seine größte Sorge sei, dass die Desinformation „das Vertrauen der Amerikaner in die Gültigkeit ihrer Wahl“ untergrabe. Wray hätte auch sagen können: Wladimir Putin betreibe Donald Trumps Geschäft. Denn der Präsident ist selbst dabei, dieses Vertrauen zu untergraben.

„Briefwahlunterlagen sind ein großer Betrug“

Trump wiederholte am Donnerstag seine Weigerung vom Vortag, eine friedliche Machtübergabe im Falle einer Wahlniederlage zu akzeptieren: Die Briefwahlunterlagen seien ein „großer Betrug“, man müsse da sehr vorsichtig sein. Man habe, wie er gehört habe, acht Stimmzettel in einem Altpapierbehälter gefunden, sagte Trump über einen Vorfall in Pennsylvania. „Die schmeißen sie wohl weg, wenn der Name Trump draufsteht.“ Das Justizministerium hatte mitgeteilt, in Pennsylvania sei eine Handvoll Stimmzettel von Soldaten im Müll gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft des Landkreises bat das Justizministerium um Ermittlungen. Mark Meadows, der Stabschef des Weißen Hauses, nahm darauf Bezug und wies Wray zurecht: Bei allem Respekt vor dem FBI-Direktor, diesem falle es ja schon schwer, E-Mails in seiner eigenen Behörde zu finden. Vielleicht solle er in dem Fall erst einmal gründlich ermitteln. Weiter sagte Meadows, die Sachlage habe sich durch die Briefwahl verändert, da die Regeln geändert worden seien.