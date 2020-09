Trump und die Waldbrände : „Es wird kühler werden, Sie werden sehen“

Glaubt nicht an die Erderwärmung: Präsident Donald Trump am Montag in Sacramento/Kalifornien Bild: AFP

Eine „gehässige Frage“ sei das, sagte Donald Trump am Montag in Sacramento, als er gefragt wurde, warum es fast drei Wochen gedauert habe, bis er nach Kalifornien gereist sei. Der Präsident hatte sich erst am Freitag bei Twitter zu den katastrophalen Bränden an der Westküste geäußert. In einem Dutzend Bundesstaaten zerstörten die Flammen mittlerweile Millionen Hektar Wald, mindestens 35 Menschen starben. Seit Tagen sorgen Bilder vom roten Himmel im Katastrophengebiet auf der ganzen Welt für Entsetzen. Nun rechtfertigte Trump sein langes Schweigen damit, dass er zumindest den Notstand für die Gebiete erklärt habe, um Mittel freigeben zu können.

Bei Trumps Reise nach Kalifornien geht es nicht zuletzt auch um den Wahlkampf. Die Demokraten betonten zwar immer wieder das Gegenteil, doch bislang war der Klimawandel kein großes Thema der Kampagne – auch wenn Trumps Herausforderer Joe Biden ankündigte, mit einem Infrastrukturprogramm in den Klimaschutz zu investieren und Trumps Rückzug aus dem Pariser Abkommen zu stoppen. Die Coronavirus-Pandemie, die Diskussionen um Rassismus und um die persönliche Eignung der Kandidaten standen deutlich im Vordergrund. Zudem kann Biden mit seiner Klimaschutz-Agenda viele Menschen in der Partei nicht mobilisieren, weil er nicht hinter dem „Green New Deal“-Investitionsprogramm der Parteilinken steht.

„Bitte respektieren Sie den Meinungsunterschied“

Durch die Wucht der Zerstörungen im Westen ist das Thema nun aber im Mittelpunkt des Wahlkampfes angekommen. Zwar gibt es an der Westküste nicht viele republikanische Stimmen zu gewinnen. Für den Präsidenten kam es am Montag aber dennoch darauf an, die Reaktionen auf die katastrophale Situation nicht allein dem politischen Gegner zu überlassen. Den Republikanern, unter deren Anhängern sich viele Leugner der Erderwärmung finden, muss es um andere Erklärungsversuche als den wissenschaftlich belegten Zusammenhang mit dem Klimawandel gehen.