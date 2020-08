Trump reist nach Kenosha : Wahlkampf mit allen Mitteln

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Evers’ Bedenken dürften auch mit der Entwicklung in Portland im Bundesstaat Oregon zusammenhängen. Nach monatelangen Protesten und Ausschreitungen infolge der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis war es am Wochenende zu Zusammenstößen der Demonstranten mit Trump-Anhängern gekommen, die mit Hunderten Pritschenwagen nach Portland gekommen waren. Am Samstag wurde in der Stadt dann ein Mann erschossen, der zu einer örtlichen Gruppe mit dem Namen „Patriot Prayer“ gehörte, die im Umfeld von Milizen und Rechtsextremen agiert. Die Polizei ermittelt, noch gibt es keinen Verdächtigen.

Portlands „großartige Patrioten“

Trump leitete auf Twitter Einträge weiter, in denen der Name der Opfers, den die Polizei noch nicht veröffentlicht hat, erwähnt wird. Einen Eintrag, in dem es hieß, das Opfer sei von der „Antifa“ ermorden worden, überschrieb Trump mit den Worten: „Ruhe in Frieden“. Auch leitete Trump ein Video weiter, in dem zu sehen ist, wie Gegendemonstranten die Wagen der Trump-Anhänger mit Gegenständen bewerfen und diese dann mit „Paintball“-Gewehren zurückschießen. Der Präsident, der seine Anhänger „großartige Patrioten“ nannte, schrieb dazu: Der „Gegenschlag“, der sich derzeit in Portland ereigne, komme nicht unerwartet – nach 95 Tagen gebe der unfähige Bürgermeister zu, dass er keine Ahnung habe, was er tue. Ted Wheeler, der Bürgermeister von Portland, verurteilte die Gewalt in seiner Stadt und machte Trump Vorwürfe: Ob er sich ernsthaft wundere, dass es derzeit erstmals seit Jahrzehnten in Amerika dieses Maß an Gewalt gebe? „Sie haben die Spaltung und den Hass erzeugt“, sagte Wheeler.

Tatsächlich ist die Sache komplizierter. Trump kommt die Lage in den Städten gelegen; seine Berater sagen offen: Je mehr Gewalt es auf den Straßen von Demokraten regierter Städte gebe, umso mehr würden die Amerikaner den Präsidenten unterstützen, der für „law and order“ stehe. Doch das Vorgehen der Verantwortlichen in den Städten steht ebenfalls in der Kritik: Wheeler selbst setzte etwa nach Beginn der Unruhen Ende Mai die Polizei gegen Randalierer ein. Später, als Trump dann zwischenzeitlich eine Sondereinheit des Heimatschutzministeriums an die Westküste schickte, lehnte Wheeler nicht nur den Einsatz der Bundeskräfte ab, er versuchte auch, sich den Protesten anzuschließen. Er wurde aber von den Demonstranten ausgebuht.

Für Joe Biden, Trumps Herausforderer, ist die Lage gefährlich: Er unterstützt die „Black Lives Matter“-Bewegung, verurteilt Polizeigewalt – und das Vorgehen der Randalierer. Trump freilich stellt ihn als Marionette von Linksradikalen dar, als die er die innere Sicherheit Amerikas nicht gewährleisten könne. Biden wollte sich noch am Montag in Pittsburgh bei einem öffentlichen Auftritt äußern. Auf einen Besuch in Wisconsin verzichtet er vorerst. Vorher schon äußerte er: Trump glaube, „dass das Twittern über Recht und Ordnung ihn stark macht – aber sein Versäumnis, seine Anhänger aufzufordern, keine Auseinandersetzungen mehr zu suchen, zeigt, wie schwach er ist“.