Trump spricht zu Anhängern : „Geht raus und wählt – ich liebe euch“

Amerikas Präsident Donald Trump ist am Samstag nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus von einem Krankenhaus-Aufenthalt wegen einer Corona-Infektion wieder in den Wahlkampf eingestiegen. Vor einigen Hundert Anhängern auf dem Rasen seines Amtssitzes sprach der Präsident über „law and order“ – „Recht und Ordnung“ – eines seiner zentralen Wahlkampfthemen. Trump stand auf einem Balkon über seinem Publikum und sagte gleich zu Beginn seiner Ansprache: „Mir geht es großartig“. Dann sprach er 18 Minuten zu seinen jubelnden Anhängern.

„Ich will, dass Ihr wisst, dass unsere Nation dieses furchtbare China-Virus besiegen wird“, sagte Trump. Die meisten der Anhänger trugen Masken, hielten sich bei der Veranstaltung unter freiem Himmel jedoch nicht an die Abstandsregeln. Die Veranstaltung war offiziell keine Wahlkampfveranstaltung, dennoch nutzte Trump die Ansprache um den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, von Trump spöttisch „Sleepy Joe“ genannt, zu attackieren. Er habe Schwarze und Latinos in Amerika betrogen, indem er Jobs nach China ausgelagert hätte. Wiederholt hatte es Kritik daran gegeben, dass Trump das Weiße Haus für politische Veranstaltungen nutze, wie auch schon bei seiner Nominierung durch die Republikaner auf dem Rasen des Weißen Hauses.

Trump will Wahlkampf wieder aufnehmen

„Geht raus und wählt – ich liebe euch“, sagte Trump seinen Anhängern, von denen viele knallrote Schirmmützen mit der Aufschrift „MAGA“ (“Make America great again“, deutsch: Macht Amerika wieder groß) trugen. In seiner Rede sprach er neben dem Impfstoff gegen das Coronavirus, das es angeblich „sehr bald“ in den Vereinigten Staaten geben werde, auch über die Mauer an der Grenze zu Mexiko. Diese sei mit 380 Meilen (etwa 610 Kilometer) nun fast fertiggestellt, verkündete Trump. Zudem wies er daraufhin, dass es in Ohio Probleme mit 50.000 Wahlscheinen gegeben habe. Immer wieder behauptet Trump, die Präsidentschaftswahl am 3. November könnte durch die Briefwahl manipuliert werden.

Schon am Freitagabend hatte Trump dem Sender Fox News gesagt, er fühle sich „richtig stark“. Er sei auf das Virus abermals getestet worden. Das Ergebnis ist allerdings bislang nicht veröffentlicht worden. Damit bleibt fraglich, ob der Republikaner noch ansteckend ist.

Eine Sprecherin des Präsidialamtes hatte am Freitag versichert, Trump werde sich nicht unter Menschen begeben, solange er noch ansteckend sei. Kommende Woche will der Amtsinhaber seine Kampagne im vollen Umfang wieder aufnehmen. Schon am Montag will er in Florida an einer „großen Kundgebung“ teilnehmen, berichtet die BBC. Florida ist ein besonders umkämpfter Bundesstaat zwischen Demokraten und Republikanern.

Trump liegt in Umfragen zweistellig hinter seinem Herausforderer, dem Demokraten Joe Biden. Allerdings liefern sich beide Kontrahenten in den voraussichtlich Wahl-entscheidenden Bundesstaaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen.