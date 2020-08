Wahlkampf in Amerika : Schadensbegrenzung bei der Post

Eine Demonstrantin vor dem Postamt in Jersey City, New Jersey. Bild: EPA

Nichts weniger als eine „heilige Pflicht“ sei es für ihn, einen reibungslosen Ablauf der Briefwahl sicherzustellen: Das beteuerte Post-Chef Louis DeJoy am Freitag im Senats-Ausschuss für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten. So wollte er Bedenken zerstreuen, dass die Post Probleme mit der Briefwahl haben könnte – oder dass sie gar von Präsident Donald Trump für eine gezielte Störung der Wahl im November instrumentalisiert werde. DeJoy sagte, es gäbe keinen Grund, sich um den Ablauf der Briefwahl zu sorgen. Die Post sei gut auf die zusätzliche Belastung vorbereitet.

Der „Postmaster General“ bekräftigte aber auch, er habe nicht die Absicht, hunderte abgebauter Sortiermaschinen wieder aufstellen zu lassen. Laut regionalen Gewerkschaften gibt es schon jetzt Lieferverzögerungen aufgrund der fehlenden Anlagen. Der Post-Chef bestritt diesen Zusammenhang gegenüber den Senatorinnen und Senatoren: Es sei nicht nötig, die Sortiermaschinen wieder zu installieren. Die Verzögerungen der letzten Woche täten allen Postmitarbeitern leid, so DeJoy.

Demokraten in der Kammer reagierten skeptisch. Senator Gary Peters aus Michigan, der ranghöchste Demokrat im Ausschuss, sagte, zu späte Postlieferungen hätten bereits vielen Menschen geschadet. Viele Amerikaner hatten in den vergangenen Wochen berichtet, dass Medikamente, Gehaltsschecks oder auch Mietzahlungen zu spät angekommen seien. Peters forderte dafür eine Entschuldigung von DeJoy.

Trump blockiert wichtige Finanzhilfen

Der eigentlich Schuldige am Chaos bei der Post ist für viele Menschen aber der Präsident selbst. Trump hatte schließlich mehrfach bekräftigt, dass er Corona-Nothilfen an die Post auch weiter blockieren werde. Er hatte auch gesagt, dass eine flächendeckende Briefwahl, wie sie manche Bundesstaaten wegen des Coronavirus planten, nicht ohne weitere Finanzhilfen durchführbar sei. Damit habe der Präsident unverhohlen zugegeben, dass er die finanzielle Notlage der Post nutze, um die Wahl zu behindern, sagten seine Gegner. Trump blockiert sowohl eine Corona-Finanzspritze von 25 Milliarden Dollar als auch ein 3,6 Millarden Dollar schweres Hilfspaket, das die Bewältigung der zusätzlichen Briefwahlstimmen erleichtern sollte.

Die Post selbst hatte kürzlich die Bundesstaaten gewarnt, dass es aufgrund der vielen zusätzlichen Briefwähler zu Verzögerungen kommen könne. Rund zwanzig Bundesstaaten wollen nun rechtlich gegen DeJoy vorgehen. Josh Shapiro, Generalstaatsanwalt und Justizminister von Pennsylvania, sagte, die Kürzungen bei der Post behinderten die Bürgerinnen und Bürger bei der Ausübung des Wahlrechts. Das sehen viele Amerikaner ähnlich. Für den Samstag sind im ganzen Land über 650 Demonstrationen für die Post-Nothilfen angekündigt.

Die Post ist indessen nicht erst seit der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten. Sie schreibt schon seit Jahren rote Zahlen und leidet Fachleuten zufolge unter veralteten Strukturen. Die Republikaner würden die öffentliche Körperschaft, die sich aus eigenen Einnahmen und nicht aus Steuern finanziert, gern vollständig privatisieren. Im Jahr 2006 schrieben sie der Post mit ihrer Mehrheit im Kongress vor, einen 72 Milliarden Dollar schweren Fonds für die zukünftigen Pensionszahlungen ihrer Mitarbeiter zu bilden. Eine ähnlich hohe Vorgabe gibt es für keine andere vom Bund kontrollierte Körperschaft oder Behörde. Vielen Fachleuten zufolge verschärfte die Regelung, die Trumps Regierung erneuerte, die Misere bei der Post. Ihre Schulden stiegen bis Ende 2019 auf 161 Milliarden Dollar.

Am Samstag will das Repräsentantenhaus über die 25 Millionen Dollar Nothilfen für die Briefzusteller abstimmen. In der Kammer haben die Demokraten die Mehrheit. Es wird erwartet, dass die Republikaner den Vorschlag mit ihrer Senats-Mehrheit blockieren werden. Aus der republikanischen Partei gibt es weiterhin nur vereinzelte Unterstützung für die Hilfen und auch nur wenig Kritik an dem Vorgehen Trumps. Roy Blunt, republikanischer Senator aus Missouri, signalisierte beispielsweise grundsätzliche Unterstützung für Post-Hilfsgelder. Parteikollegin Susan Collins, Senatorin aus Maine, schickte Postchef DeJoy einen Brief, in dem sie eine Erklärung der Sparmaßnahmen forderte. Sie sei in der Angelegenheit deutlich anderer Meinung als der Präsident, schrieb die Senatorin. Collins' Wiederwahl gilt als gefährdet, nachdem sie Trump trotz verbaler Kritik oft mit ihrer Stimme unterstützt hatte.

Trump versucht unterdessen weiterhin, die Legitimität des Wahlverfahrens an sich in Zweifel zu ziehen. Er behauptet nicht nur immer wieder ohne Beleg, dass die Briefwahl die Wahrscheinlichkeit für Wahlbetrug erhöhe. Der Präsident forderte im Interview mit Fox News in der vergangenen Woche auch, Sheriffs sollten die Wahllokale überwachen. Seine Kampagne strengte amerikanischen Presseberichten zufolge zudem bereits rund vierzig Gerichtsverfahren an, um bundesstaatliche Regelungen zur Briefwahl und zum „Early Voting“ anzufechten.

In Iowa verklagte man zum Beispiel zwei Landkreise, die Wählerinnen und Wählern Briefwahlanträge schickten, in denen persönliche Daten bereits ausgefüllt waren. In Pennsylvania versucht Trump, Landkreise daran zu hindern, Boxen aufzustellen, in die Wähler Stimmzettel einwerfen könnten, um nicht in der Schlange stehen oder sich auf die Post verlassen zu müssen. Aller Kritik zum Trotz nutzten Trump und die First Lady die Briefwahl übrigens vergangene Woche zum zweiten Mal in der Amtszeit: bei der Vorwahl in Florida.