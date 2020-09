Wahlkampf in Amerika : Der Präsident mobilisiert wieder

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Corona-Krise? Kaum einer trug Maske. „Black Lives Matter“? „Wir mögen Law and Order“, sagte eine Frau. „Ja“, pflichtete der Ehemann bei, „wir mögen es nicht, wenn Leute ihre Städte anzünden“. Ein langjähriger Republikaner erklärte, warum er Trumps Widerstand gegen eine allgemeine Briefwahl teilt: „Du steckst deinen Wahlzettel in einen Umschlag, auf dem steht, dass du ein Republikaner bist.“ Die Demokraten hätten dann ihre Leute auf den Postämtern, die dafür sorgten, dass die Umschläge der Republikaner verschwänden. So sei das. Denen könne man nicht trauen.

Trump hielt später seine übliche Kundgebungsrede: Bei dieser Wahl gehe es um Sicherheit und um Jobs. „Joe Biden will eure Jobs China überlassen“. Und: Er wolle die Nation dem „linksradikalen Mob“ ausliefern. Biden hatte freilich erst am Montag in Pittsburgh die Gewalt von Randalierern scharf verurteilt. Über das Wahlverfahren sprach Trump auch: Seine Aufforderung vom Vortag, sowohl an der Briefwahl teilzunehmen als auch im Wahllokal seine Stimme abzugeben, will er inzwischen so verstanden wissen: Man müsse sicherstellen, dass die eigene Stimme zähle.

Pennsylvania ist einer der Schlüsselstaaten für die Präsidentenwahl im November. Biden, der in dem Bundesstaat geboren wurde, rechnet sich hier gute Chancen aus. Sein Umfragevorsprung ist aber zuletzt ein wenig geschrumpft. Philadelphia, Pittsburgh und andere kleinere Industriestädte sind ihm sicher. Ländliche Gegenden wie Latrobe im Landkreis Westmoreland, in denen überwiegend Weiße leben, sind Trump-Land. 2016 holte er hier zwei Drittel der Stimmen. Am Ende lag er in Pennsylvania gegen Hillary Clinton vorn. Das Rennen im Herbst, sagen die Demoskopen, wird wie 2016 in den Vorstädten entschieden.

Biden telefoniert mit Jacob Blake

Während Trump in Pennsylvania war, fuhr Biden nach Wisconsin, einem anderen Schlüsselstaat. Der Demokrat besuchte Kenosha, wo es nach einem neuerlichen Fall von Polizeigewalt gegen einen Afroamerikaner zu Ausschreitungen gekommen war, bei denen ein weißer Trump-Anhänger zwei Demonstranten erschoss. Während Trump bei seinem Besuch in Kenosha am Dienstag nur mit Sicherheitskräften und Geschäftsleuten, deren Läden zerstört worden waren, gesprochen hatte, suchte Biden auch das Gespräch mit der Familie Jacob Blakes, dem ein Polizist beim Versuch einer Festnahme siebenmal in den Rücken geschossen hatte. Mit Blake selbst telefonierte er. „Er sprach davon, wie er sich durch nichts besiegen lassen wird.“

Mehr zum Thema 1/

„Der tiefsitzende Rassismus ist institutionalisiert in den Vereinigten Staaten“, sagte Biden, der von Anwohnern der Stadt und der afroamerikanischen Gemeinde mit Jubel empfangen worden war. „Der Rassismus existiert immer noch – schon seit 400 Jahren.“ Jetzt sei die Chance, dagegen anzugehen. Trump, der den Namen Blakes nicht ein einziges Mal während seines Besuchs in Kenosha erwähnte, wies zurück, dass es einen systemischen Rassismus gebe. Er sprach von „faulen Äpfeln“ in der Polizei, die ganz überwiegend großartige Arbeit leiste.

Die gute Laune des Präsidenten nach der erfolgreichen Mobilisierung in Pennsylvania wurde auf dem Rückflug ein wenig getrübt. Seine Leute hatten ihn über einen Bericht der Zeitschrift „Atlantic“ informiert: Darin hieß es unter Berufung auf vier Quellen, er habe anlässlich eines geplanten Besuchs eines amerikanischen Soldatenfriedhofs 2018 in Frankreich gesagt: „Warum sollte ich auf diesen Friedhof gehen? Er ist voller Verlierer.“ Trump nannte den Bericht „fake news“, erfunden. Und verschwand im Weißen Haus.