TV-Duell von Pence und Harris : „Niemand unterschätzt Mike Pence“

Washington ist eine Stadt der Mächtigen und derer, die es gerne wären. Einer dieser einflussreichen Strippenzieher, der im Hintergrund dafür sorgt, dass Karrieren angeschoben werden, ist Robert Barnett. Der 74 Jahre alte Anwalt hat sich über die Jahrzehnte einen Namen gemacht für sein Verhandlungsgeschick und als Coach von Kandidaten vor wichtigen Debatten. 2016 beriet er Hillary Clinton in ihrer Vorbereitung auf die Duelle mit Donald Trump und spielte in den Proben vor dem Fernsehauftritt der Vizepräsidenten-Kandidaten den heutigen Vizepräsidenten Mike Pence. Der, sagt Barnett im Gespräch, sei nicht einfach bloßzustellen.

Herr Barnett, Mike Pence steht nach vier Jahren wieder auf der Bühne. Inwiefern unterscheidet sich das Duell heute Abend gegen Kamala Harris von dem vor vier Jahren?

Die Debatte unterscheidet sich komplett von dem, was 2016 da oben auf der Bühne zu sehen war. Damals war Mike Pence Gouverneur von Indiana und jahrelanges Mitglied im Kongress. Dieses Mal ist er der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, er ist Teil der Regierung, die seit vier Jahren im Amt ist. Er wird deren Bilanz verteidigen müssen. Das ist eine total andere Dynamik als vor vier Jahren.

Er wird für den Präsidenten und dessen Taten vor einem Millionenpublikum bürgen müssen.

Es wird heute Abend kein Blatt Papier zwischen Vizepräsident Pence und Präsident Trump passen, selbst wenn das Auftreten der zwei auf der Bühne ganz anders sein wird als wir es bei der vergangenen Debatte gesehen haben. Pence ist ein guter Redner, ruhig und fokussiert, aber was er sagt, wird komplett mit Präsident Trumps Linie übereinstimmen.

Vor vier Jahren haben Sie Pence in Probeduellen bei der Vorbereitung mit Senator Tim Kaine, Hillary Clintons damaligen Vizepräsidentschaftskandidaten, gemimt. Wenn Sie Mike Pence kurz umschreiben müssten, wer ist dieser Mann für Sie?

Er war ein erfolgreicher Politiker in seinem Heimatstaat Indiana und wie wir wissen ist er von Trump als Kandidat fürs Amt des Vizepräsidenten ausgewählt worden. Wie wir auch wissen, waren die beiden erfolgreich und haben gewonnen, und seit jeher hat Mike Pence sich als absoluter Loyalist gegenüber dem Präsidenten erwiesen, der niemals von dessen Position abgewichen ist. Aber trotzdem gibt es bestimmte Stellen, wo man bei ihm selbst ansetzen kann.

Zum Beispiel?

Aus Bob Woodwards jüngstem Buch „Rage“ wissen wir, dass Präsident Trump bereits im Januar erfahren hat, wie gefährlich das Virus ist. Das wird zweierlei Fragen auf in Bezug auf Mike Pence: Wann genau hat der Vizepräsident davon erfahren? Und wenn man das weiß, wie konnte er dann die Coronavirus-Taskforce im Weißen Haus leiten, wie er es getan hat? Aber ganz grundsätzlich wird das Hauptaugenmerk der Diskussion im Duell heute Abend auf Präsident Trump und Präsidentschaftskandidat Joe Biden liegen.

In Deutschland hat Pence den Ruf eines strengen Konservativen, der nicht diese prahlerisch-selbstdarstellerische Fähigkeit von Trump hat, seine Anhänger mitzureißen. Ist es einfach, ihn zu unterschätzen?

Oh, niemand unterschätzt ihn, er ist ein erfahrener Redner und Diskutant. Kamala Harris ist ebenfalls exzellent in dem, was sie tut, wir haben sie in zig Senatsanhörungen und bei den Debatten während der Vorwahlen der Demokraten erlebt, aber eins-zu-eins mit Vizepräsident Pence wird es eine ganz andere Situation werden: das Format ist anders, es geht um mehr, und so ist es auch viel einfacher, Fehler zu begehen.