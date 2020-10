Covid-Behandlung beendet : Trump will ab Samstag wieder öffentlich auftreten

Der Wahlkampf geht weiter: Laut seinem Leibarzt darf Donald Trump bald wieder an öffentlichen Terminen teilnehmen – die Covid-19-Behandlung des amerikanischen Präsidenten sei abgeschlossen. Trump kündigt bereits erste Auftritte am Wochenende an.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Leibarztes die verschriebene Covid-19-Behandlung abgeschlossen und darf zum Wochenende wieder in die Öffentlichkeit zurück. Der kommende Samstag werde der zehnte Tag nach Trumps positivem Coronavirus-Test am Donnerstag vergangener Woche sein, schrieb der Arzt Sean Conley in einem Update zum Gesundheitszustand des Präsidenten. „Ich erwarte die sichere Rückkehr des Präsidenten zu öffentlichen Terminen zu diesem Zeitpunkt.“ Zur Begründung verwies Conley etwas vage auf „die Kurve bei fortschrittlicher Diagnostik“.

Trump hat bereits für diesen Samstag einen ersten Wahlkampfauftritt in Aussicht gestellt. Dieser solle ihn in Florida stattfinden, wenn es gelinge, die Veranstaltung bis dahin auf die Beine zu stellen, sagte Trump am Donnerstag in einem Telefoninterview mit dem TV-Sender Fox News. Für Sonntagabend nehme er dann einen Auftritt in Pennsylvania in Angriff. Das sind wichtige Bundesstaaten für die Präsidentenwahl am 3. November, in denen Trump in Umfragen zurückliegt.

„Ich denke nicht, dass ich ansteckend bin“

Der Präsident hatte zuvor bereits angekündigt, dass er wieder Wahlkampfveranstaltungen machen will. Zehn Tage gelten generell als die Zeit, nach der Corona-Patienten nicht mehr ansteckend sind. Allerdings weisen Experten darauf hin, dass der Zeitraum in Einzelfällen unterschiedlich sein kann. „Ich denke nicht, dass ich ansteckend bin“, sagte Trump am Donnerstagmorgen in einem TV-Interview.