Wahl in Amerika : Fällt Freitag die Entscheidung?

Ein Wahlhelfer zählt Stimmen in Pennsylvania am Donnerstag Bild: AP

Auch am dritten Tag nach der Präsidentenwahl gibt es keinen Sieger in den Vereinigten Staaten. Joe Biden steht immer noch bei 253 Stimmen im Wahlleutekollegium, Trump werden 213 Stimmen zugesprochen. In sechs Staaten ist der Sieger immer noch nicht klar. Noch immer ist Joe Biden in der besseren Position als Präsident Trump. Er verfügt über mehr Wege ins Weiße Haus als Trump.

- In Arizona liegt Joe Biden vorne, aber der Präsident holt auf. Die meisten Stimmen fehlen noch in Maricopa County mit der Stadt Phoenix. Die nächsten Neuigkeiten soll es am Freitag um 19 Uhr (deutsche Zeit) geben. Einige Medien haben den Staat bereits Biden zugeschlagen.

- In Nevada liegt der Vorsprung von Joe Biden bei rund 11.000 Stimmen Vorsprung. Neuigkeiten aus dem Staat, besonders aus Clark County rund um die Stadt Las Vegas, soll es gegen 18 Uhr geben. Eine Entscheidung wird das aber kaum sein, da die Behörden angekündigt haben, wahrscheinlich bis zum 12. November zu zählen.

- In Georgia sind beide Kandidaten quasi gleichauf. Biden bekommt jedoch momentan die meisten der Stimmen, die gerade ausgezählt werden. Das er am Freitag in Führung geht ist wahrscheinlich. Auch eine endgültige Entscheidung am Freitag ist möglich.

- In North Carolina bewegt sich kaum etwas. Donald Trump behält seinen Vorsprung.

- Pennsylvania ist der am meisten umkämpfte Staat. Ohne diese 20 Wahlmännerstimmen kann Donald Trump nicht auf 270 Stimmen im Wahlmännerkollegium kommen. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der Trumps Vorsprung schmilzt, ist es wahrscheinlich, dass Biden am Freitag in Führung geht. Trump liegt mittlerweile bei weniger als 20.000 Stimmen Vorsprung, es sind noch mehr als 100.000 Wahlzettel nicht ausgezählt, vor allem in den Städten Philadelphia und Pittsburgh. Die Behörden hoffen, am Freitag mit der Auszählung fertig zu sein. Sollte Biden hier gewinnen, ist er der neue Präsident.

- Ausgezählt wird auch noch in Alaska. Hier liegt Präsident Trump mit rund 30 Prozentpunkten vorne. Es ist unwahrscheinlich, dass Biden auch dort aufholt.

- Unklarheit herrscht auch noch in Maine. Der zweite Distrikt, der dem Gewinner eine Stimme im Wahlleutekollegium bringt, ist einigen Angaben zufolge Trump sicher, andere sind bei der Prognose noch unentschieden. Trump hat in jedem Fall einen großen Vorsprung.