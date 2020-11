Wahlbeteiligung : Sonderurlaub für die Demokratie

Der erste Dienstag nach dem ersten Montag im November. Das ist die Regel für den Wahltag in den Vereinigten Staaten. Es kann also frühestens der 2. November sein und spätestens der 8. November, in diesem Jahr ist es der 3. November. Und es ist somit nie ein Sonntag wie etwa in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern.

Die Regeln in Amerika gelten seit 1845 und haben viel damit zu tun, dass das Land damals noch stark von der Landwirtschaft geprägt war. Der November wurde für gut befunden, weil bis dahin die Ernte vorbei, aber das Wetter üblicherweise noch nicht zu harsch war. Und weil der Weg zum nächsten Wahllokal für viele Amerikaner weit war und mit Pferdekutschen zurückgelegt werden musste, schien der Dienstag am günstigsten.