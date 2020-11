Präsident beansprucht Sieg : Trump bleibt Trump

Auf Donald Trump ist Verlass. Am Abend der Wahl tat der Präsident genau das, was er seit Wochen angekündigt hatte. Er erklärte sich noch vor dem Ende der Stimmenauszählung zum Sieger und, ohne jeden Beleg, die Demokraten und ihren Kandidaten Biden zu Betrügern. Sie wollten ihm, Trump, und dem amerikanischen Volk diesen Sieg „stehlen“. Verhindern soll den Betrug und den Diebstahl nun der Oberste Gerichtshof, in dem Trump schnell noch vor der Wahl eine stramm konservative Richterin plazierte.

Findet dieses Schauspiel wirklich in Amerika statt, dem Mutterland der modernen Demokratie? In dem Land der Freien und der Heimat der Tapferen? Oder doch in Belarus? Man könnte nicht glauben, was in Washington vor sich geht, wenn Trump die Welt nicht schon seit Jahren darauf vorbereitet hätte. Dass der Narziss sich gerade dann treu bleibt, wenn ihm die größte Demütigung droht, kann niemanden überraschen, der sein bisheriges Handeln als Präsident auch nur hin und wieder verfolgte. Trump kann gar nicht anders, als so zu denken und zu sprechen, wie er immer schon dachte und sprach. Es gibt auch kein noch so kleines Indiz dafür, dass er es anders wollte.