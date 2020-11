In Pennsylvania gab es früher zwei der größten Stahlproduzenten der Welt – heute ist der größte Arbeitgeber, wie in vielen anderen Bundesstaaten, die Handelskette Walmart. Trump gewann in Pennsylvania 2016 auch dadurch, dass er den vom Strukturwandel und vom Verlust der Industriearbeitsplätze betroffenen Bewohnern versprach, Jobs etwa in der Kohleindustrie zurück in die Gegend zu bringen . Der Sieg des Unternehmers fiel damals mit 0,72 Prozentpunkten Vorsprung extrem knapp aus, seit 176 Jahren war es in dem Staat nicht so eng gewesen. Joe Bidens Geburtsstadt Scranton liegt in Pennsylvania , und er genießt bei den weißen Arbeitern mehr Sympathie ab als Trumps Gegnerin von 2016, Hillary Clinton. Bidens durchschnittlicher Umfragevorsprung auf Trump lag in dem Staat im Nordosten in der Woche vor dem Wahltermin um die vier Prozentpunkte. Bis zuletzt versuchten die Republikaner, vor Gericht zu verhindern, dass Briefwahlstimmen auch dann noch gezählt werden, wenn sie wegen Verzögerungen bei der Post erst einige Tage nach dem 3. November ankommen.