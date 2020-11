Von Bush bis Trump : Was ist aus den Republikanern geworden?

Der letzte amerikanische Präsident, den die Wähler nicht mit einer zweiten Amtszeit betrauen wollten, war George H.W. Bush. Wie Donald Trump, dem jetzt das gleiche politische Schicksal drohen könnte als Ergebnis einer demokratischen Wahl – angesichts der imaginierten Betrugsvorwürfe des Amtsinhabers verdient das festgehalten zu werden –, war Bush ein Republikaner. Doch obwohl sie unter demselben Parteinamen firmier(t)en, trennen sie Welten: Internationalist und Freihändler der eine, Nationalist und Handelskrieger der andere; Allianzloyalist der 41. Präsident, Bündnisverächter und Diktatorenversteher der 45. Präsident; der Patron der Wiedervereinigung Deutschlands von damals gegen den Deutschland-Basher von heute.

Diese Spanne ist enorm, und sie zeigt auch an, wie sich die Republikanische Partei in den vergangenen Jahren verändert hat. Aus einer konservativen Partei, die früher auch moderate Positionen unter ihrem Dach versammelte, ist ein aggressiver Kampfverband geworden, der sich dem Mann im Weißen Haus, bis auf wenige Ausnahmen, unterworfen hat.

Machtgier, Narzissmus und Verwirrung

Die Unterschiede zeigen sich nicht zuletzt im Stil. Und was könnte diesen Unterschied deutlicher, ungeschminkter zum Vorschein bringen als die jeweilige Reaktion auf die Niederlage in der Präsidentenwahl beziehungsweise auch nur auf die Möglichkeit einer solchen Niederlage? Trump hat immer wieder Zweifel am Wahlvorgang gesät, sollte ihm eine zweite Amtszeit verweigert werden, und damit dessen Legitimität untergraben. Würde er verlieren, könnte es sich nur um Betrug, Diebstahl und Manipulation handeln. Entsprechend hat Trump sich in den vergangenen Tagen benommen. Während in einigen umkämpften Bundesstaaten noch die Stimmen ausgezählt wurden, erklärte der Präsident sich zum Sieger und behauptete, seine Mehrheit solle ihm mit illegalen, verfassungswidrigen Mitteln genommen werden – durch die Briefwahl, mit der Millionen Wähler ihr Wahlrecht ausübten. Trump hat die Gerichte angerufen. Seine Parole lautet: „Hört mit dem Auszählen auf!“

Man wäre nicht überrascht, würde sich ein Autokrat so aufführen. Aber Machtgier, Narzissmus und Verwirrung sind die Eigenschaften des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Der ist zwar auf demokratischem Wege in sein Amt gekommen, so wie es das Wahlsystem des Landes erlaubt und vorsieht. Aber nun erhebt er sich in einer absolutistischen Anwandlung darüber: Wahlsieger kann nur ich sein!

Angesichts dieser irritierenden Gegenwart ist der Blick zurück ein Akt politischer Hygiene, keine nostalgische Übung. Am Wahlabend vor 28 Jahren gestand George H.W. Bush seine Niederlage ein – „Conceding“ ist ein wesentlicher Bestandteil amerikanischer Wahlprozesse und gehört zum Legitimitätsfundus des Siegers – und fand dabei große Worte: „Wir respektieren die Erhabenheit des demokratischen Systems. Wir kommen hinter dem neuen Präsidenten zusammen und wünschen ihm alles Gute.“ Das war der Beginn einer engen Verbindung zwischen Bush und Bill Clinton, die weit über die aktive Zeit der beiden hinausging. Sie atmete den Geist einer Überparteilichkeit, die ernste Auseinandersetzungen nicht scheut, die aber das Suchen nach Gemeinsamkeiten nicht für Verrat hält, sondern für die Wahrnehmung von Verantwortung für das Gemeinwesen.

Das ist nicht die Sichtweise Donald Trumps; es gehört weder zu seinem politischen Repertoire noch zu seiner charakterlichen Ausstattung. Er blickt auf die mehr als 68 Millionen Wähler, die ihm ihre Stimme gegeben haben, sieht in sich die denkbar beste Besetzung für das höchste Amt im Staate und wird, falls er das Weiße Haus verlassen muss, beleidigt oder rachsüchtig und von welcher Bühne auch immer, sich bemerkbar machen, damit die Trumpisten ihr Idol nicht verlieren. Vergessen wird ihn weder Amerika noch die Welt, soviel ist sicher.