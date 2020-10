Trumps Coronavirus-Infektion : „Die kommenden 48 Stunden sind entscheidend“

Sie sollten eigentlich Zuversicht und Ruhe verbreiten. Neun Ärztinnen und Ärzte standen in weißen Kitteln und mit Gesichtsmasken hinter Trumps Leibarzt Sean Conley, als der am Samstag eine erste offizielle Erklärung zu Trumps Gesundheitszustand abgab. Doch schon kurze Zeit später beschwerten sich Journalistinnen und Journalisten, sie hätten widersprüchliche Informationen bekommen. Von Chaos und Verwirrung war die Rede. Conley hatte erklärt, dem Präsidenten gehe es sehr gut, er habe kein Fieber mehr und seine Werte seien in dem für ihn üblichen Rahmen. Trump werde mit dem experimentellen Medikament Remdesivir behandelt – er sei „guter Dinge“.

Minuten, nachdem das Ärzteteam die Pressekonferenz beendet hatte, zitierten Journalisten dann allerdings eine anonyme Quelle aus dem Weißen Haus, die den Gesundheitszustand Trumps kenne. Da hieß es nun, die Werte des Präsidenten seien in den vergangenen 24 Stunden „sehr beunruhigend“ gewesen, und die nächsten 48 Stunden würden „entscheidend“ sein. Man sei „immer noch nicht auf einem eindeutigen Weg zur vollständigen Erholung“, so das Zitat. Conley hatte auch gesagt, Trump habe am Freitag und Samstag keinen zusätzlichen Sauerstoff erhalten. Das regte einige Beobachter zu Spekulationen darüber an, ob der Patient vielleicht zuvor im Weißen Haus Sauerstoff erhalten hatte.

Beschwerden über Informationspolitik

Viele Journalistinnen und Journalisten, die aus dem Weißen Haus berichten, machten ihrem Ärger über die widersprüchlichen Meldungen bei Twitter Luft. Die „Washington Post“ beschrieb ein „erschreckendes Maß an Verwirrung“, die das Weiße Haus produziert habe. Es sei inakzeptabel, dass jemand mit einer Äußerung, die den Ärzten des Präsidenten so gravierend widerspreche, an Reporter herantrete und Anonymität verlange, schrieb Tim Alberta vom Magazin „Politico“ bei Twitter. Er kritisierte auch Kolleginnen und Kollegen, die das Zitat ohne Namen verbreiteten: „Wenn ich im Pool (in der Gruppe der Journalisten im Weißen Haus) bin, dann sage ich der Quelle, dass sie zehn Minuten hat, um ihren Namen zu nennen, oder sie wird geoutet.“