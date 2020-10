Amerikas Präsident hat gewählt : „Ich habe für einen Typen namens Trump abgestimmt“

Donald Trump hat schon gewählt – und ist damit seinem Kontrahenten Joe Biden voraus. Der muss sich noch gedulden – so will es das Gesetz.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat am Samstag von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, frühzeitig seine Stimme bei der Präsidentenwahl abzugeben. Trump suchte dafür am Samstagmorgen ein Wahllokal in einer Bibliothek in West Palm Beach im Bundesstaat Florida auf. „Ich habe für einen Typen namens Trump abgestimmt“, sagte er danach in die Fernsehkameras. Danach behauptete er abermals, eine persönliche Stimmabgabe sei sicherer als die Briefwahl.

Florida, wo Trump seit gut einem Jahr seinen offiziellen Wohnsitz hat, gehört zu den Bundesstaaten, die ihre Einwohner bereits vor dem offiziellen Wahltermin am 3. November abstimmen lassen. Trump hat früher in New York gewählt, ist inzwischen aber in Florida gemeldet. Vor dem Wahllokal, einer Bibliothek, hatten sich Hunderte Fans versammelt, die Trump zuriefen: „Vier Jahre mehr.“

Bisher gaben bereits mehr als 50 Millionen Menschen ihre Stimme in Wahllokalen oder per Brief ab. Bei der Präsidentenwahl 2016 hatten insgesamt knapp 139 Millionen Amerikaner abgestimmt. Angesichts der Corona-Krise nutzen mehr Menschen als sonst die Möglichkeit zur frühen Stimmabgabe. Nachdem es in den vergangenen Monaten die Sorge gab, dass per Brief abgeschickte Stimmzettel nicht rechtzeitig ankommen könnten, nehmen viele Menschen stundenlange Wartezeiten in Kauf, um persönlich abzustimmen.

Trump hatte während eines Wahlkampfauftritts in Florida am Vortag noch gescherzt, dass er sich auch zwei Stunden lang anstellen würde. Tatsächlich hatte der Secret Service das Wahllokal bereits Stunden vor dem Eintreffen des Präsidenten abgesichert, wie der TV-Sender CNN berichtete. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass die Straße davor komplett abgeriegelt war.

Trumps Herausforderer Jo Biden von den Demokraten hat noch nicht gewählt. Wahrscheinlich wird er dies erst am Wahltag, dem 3. November in seinem Heimatstaat Delaware tun. Dort ist, anders als in Florida, keine vorzeitige Stimmabgabe im Wahllokal möglich.