Trump nennt sie Trottel : Ein Präsident, der Gefallene verhöhnt

Die Amerikaner, die, wenn sie auf Soldaten treffen, sich stets bei ihnen für deren Dienst bedanken („Thank you for your service“), erinnern sich noch gut daran, wie Trump einst John McCain verunglimpfte. Der 2018 verstorbene republikanische Senator war einst in Vietnam in Kriegsgefangenschaft geraten. Trump sagte 2015, als er sich um die Präsidentschaftskandidatur bewarb, McCain sei für ihn „kein Kriegsheld“. Er möge Leute, die nicht in Gefangenschaft gerieten.

Trump selbst wurde seinerzeit wegen eines Knochensporns zurückgestellt. Sein früherer Anwalt Michael Cohen, der die Gründe für die Ausmusterung im Wahlkampf 2016 zu erläutern hatte, behauptete später allerdings, Trump habe ihm gesagt: „Hältst du mich für blöd?“ Er habe natürlich dafür gesorgt, dass er nicht nach Vietnam musste.

Die Geschichte im „Atlantic“ enthält noch andere abfällige Zitate. So soll er McCain einen „verdammten Verlierer“ genannt und seinen früheren Heimatschutzminister John Kelly, dessen Sohn 2010 in Afghanistan gefallen war, am Memorial Day 2017 am Grab in Arlington gefragt haben: „Ich verstehe es nicht. Was konnte für sie dabei rausspringen?“ Kelly, der später Stabschef des Weißen Hauses wurde und Ende 2018 mit Trump brach, schweigt öffentlich zu der Geschichte. Aber frühere Mitarbeiter sagen, Kelly habe seinerzeit begriffen, dass für Trump alles ein Geschäft sei. Das Konzept des selbstlosen Dienstes an der Nation verstehe er nicht.

Trump fiel mit seinen üblichen Tiraden über den Autor des Berichts her: „Fake News“ et cetera. Das lange Wochenende wurde für den Präsidenten aber noch unerquicklicher, da ihm klar wurde, dass Verbündete von ihm abrückten: Der Sender „Fox News“, der zunächst den Bericht in Zweifel gezogen hatte, ließ dann seine sicherheitspolitische Korrespondentin zu Wort kommen: Zwei ehemalige ranghohe Mitarbeiter des Weißen Hauses, die 2018 mit Trump nach Paris gereist waren, hätten den Kern des Artikels ihr gegenüber bestätigt, berichtete sie. Trump tobte nun und forderte den Sender auf, die Journalistin zu feuern. Das wiederum veranlasste einige Republikaner, die Reporterin zu verteidigen.

Für Trump ist die Angelegenheit auch deshalb so verheerend, weil seine Beliebtheit unter Soldaten, die einst zum Kern seiner Wählerschaft gehörten, arg gelitten hat. Laut einer Umfrage der „Military Times“ wird Trump derzeit nur von 37 Prozent der aktiven Soldaten unterstützt; 41 Prozent favorisieren den Demokraten Joe Biden. Vor vier Jahren führte Trump in dieser Gruppe gegenüber Hillary Clinton mit 20 Prozentpunkten. Biden nannte Trumps Worte im Übrigen „absolut abscheulich“. Er bemühe sich stets, nicht die Fassung zu verlieren. Noch nie sei er in diesem Wahlkampf dem Punkt so nahe gekommen.