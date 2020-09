Wahlkampf in Amerika : Trump spricht von Corona-Impfstoff womöglich noch vor November

Ein kleiner Junge überblickt am Labor Day eine Pro-Trump-Kundgebung in der Stadt Oregon City. Bild: AP Photo/Michael Arellano

Amerikas Präsident Donald Trump hat den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, Unsicherheit über einen künftigen Corona-Impfstoff zu schüren. Die Aussagen der Opposition zu dem möglichen Serum seien „so gefährlich für unser Land“, sagte Trump am Montag in einer Pressekonferenz. Er betonte, der von ihm bereits für die kommenden Monate in Aussicht gestellte Impfstoff werde „sehr sicher und sehr effektiv“ sein.

Trump deutete erneut an, dass das Serum eventuell bereits vor der Präsidentschaftswahl am 3. November zur Verfügung stehen könnte. „Wir werden einen Impfstoff sehr bald haben, vielleicht sogar vor einem sehr speziellen Datum“, sagte er.

Demokraten: Trump ist nicht zu trauen

Die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris hatte gewarnt, dass Trump mögliche Corona-Impfstoffe voreilig für sicher und wirksam erklären könnte. „Ich würde Donald Trump nicht trauen“, sagte sie am Samstag dem Nachrichtensender CNN. Vielmehr müsse „eine glaubwürdige Quelle“ die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit eines Impfstoffes bestätigen.

Der Präsidentschaftsdemokrat der Demokraten, Joe Biden, legte am Montag nach und betonte, er wolle Transparenz und die Vorlage wissenschaftlicher Fakten zu jeglichem Serum gegen das neuartige Coronavirus. Biden warf Trump seinerseits vor, das „öffentliche Vertrauen“ in die Entwicklung von Corona-Impfstoffen zu untergraben. Wenn es schließlich ein „richtig gutes“ Serum gebe, könnten die Menschen „zögerlich sein, es anzuwenden“, warnte er.

Außerdem sprachen Trump und Biden sich gegenseitig Kompetenz in der Wirtschaftspolitik ab. Biden wäre als Anführer nicht in der Lage, mit der Corona-Krise umzugehen und die Konjunktur wieder anzukurbeln, sagte Trump am Labor Day, einem am ersten Montag im September begangenen Feiertag zu Ehren der Arbeiterbewegung.