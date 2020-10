Nach Covid-19-Erkrankung : Trump hält sich für immun gegen das Coronavirus

Der amerikanische Präsident Donald Trump hält sich eine Woche nach seiner Entlassung aus dem Walter-Reed-Militärkrankenhaus für „immun“ gegen das Coronavirus. Die Immunität sei für ihn wie ein „beschützender Glanz“, sagte er am Sonntag in einem telefonischen Interview mit dem Nachrichtensender Fox News. Er fühle sich „phantastisch“.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Zuvor hatte Sean Conley, der Leibarzt des Präsidenten, mitgeteilt, Trump sei nicht mehr ansteckend. Der jüngste Coronavirus-Test habe nach „gegenwärtig anerkannten Standards“ gezeigt, dass der Präsident „kein Übertragungsrisiko für andere mehr darstellt“, teilte Conley am Samstagabend in einem vom Weißen Haus verbreiteten Schreiben mit.

Trump will bei Kundgebung in Florida sprechen

Die Ankündigung kommt rechtzeitig für Trumps ersten Termin außerhalb von Washington: An diesem Montag will er auf einer Kundgebung in Florida sprechen. In dieser Woche sind weitere Wahlkampfauftritte geplant. Am Samstag sprach er bereits von einem Balkon des Weißen Hauses aus knapp 20 Minuten lang zu mehreren hundert Anhängern auf dem Gelände.

Der 74 Jahre alte Trump war nach eigenen Angaben am 1. Oktober positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er erkrankte an Covid-19 und wurde daher ab 2. Oktober drei Tage im Krankenhaus behandelt. Fachleute gehen davon aus, dass Personen nach einer überstandenen Corona-Infektion für einige Zeit über Immunschutz verfügen.