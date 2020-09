Amerikanischer Wahlkampf : Trolle posten Fake News für Trump

Briefwahl führt zu massenhaftem Wahlbetrug, Joe Biden wird von Sozialisten kontrolliert, die Corona-Todeszahlen sind gefälscht – das sind nur ein paar der Behauptungen, die eine Gruppe Teenager bei Facebook, Twitter und Instagram in der letzten Zeit postete. Gewöhnliche Fans von Donald Trump, die einige seiner Lügen wiederholen und sie mit ihrer generalisierten Abneigung gegen „die da oben“ in Washington mischen, so könnte man meinen. Doch es sind Beiträge zu einer koordinierten Kampagne in den sozialen Netzwerken, die die „Washington Post“ jetzt aufdeckte. In Phoenix in Arizona sitzen den Recherchen zufolge junge Leute in einem Bürogebäude und setzen die Tweets, Facebook- und Instagram-Posts ab. Dutzende, vielleicht Hunderte weitere tun das von zu Hause aus, aber koordiniert aus dem Bundesstaat im Südwesten. Viele der „Trolle“, deren Posts inhaltlich und zeitlich abgestimmt würden, sollen minderjährig sein. Sie sollen der Zeitung zufolge ein Honorar erhalten, das unter dem Mindestlohn liege. Die jungen Leute könnten das aber mit einem Bonus aufbessern, wenn ein Post besonders viel Aufmerksamkeit in Form von Likes bekomme.

Finanziert und organisiert wird die Trollfarm, die an die russischen Wahlbeeinflussungsversuche von 2016 erinnert, von der konservativen Jugendorganisation „Turning Point USA“. „Turning Point“ wurde 2012 von dem Trump-Fan Charlie Kirk gegründet. Den Recherchen der „Washington Post“ zufolge setzten die jungen Leute in einem Zeitraum von vier Wochen Tausende von Posts ab. Sie schreiben meist von ihren eigenen Accounts, machen aber nicht klar, dass sie zu einer Wahlkampfaktion gehören. Während sich also viele Fachleute und Politiker auf die Gefahr der abermaligen Wahleinmischung aus dem Ausland konzentrieren, gibt es die berüchtigte „Trollarmee“ nun auch auf heimischem Boden.

Der Vater zweier beteiligter junger Frauen im Alter von 16 und 17 verteidigte das Vorgehen. Seine Töchter würden dafür bezahlt, konservative Positionen im Netz zu verbreiten – das sei nun ihr Job, so lange sie es für richtig hielten. „Turning Point“ bezeichnete die Aktion auf Nachfrage der Reporter als „ehrlichen politischen Aktivismus“ von jungen Menschen, die an ihre Überzeugungen glaubten. Twitter und Facebook, die immer wieder wegen des laxen Umgangs mit Propaganda in der Kritik stehen, sehen das anders und sperrten nach dem Pressebericht bislang Dutzende beteiligte Accounts.