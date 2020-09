Entscheidende Wählergruppe : Trumps Frauen-Problem

Donald Trump hat ein Problem mit den Frauen. Sie könnten ihm am 3. November die Niederlage an der Wahlurne bringen. So lautet jedenfalls die Prognose vieler Meinungsforscher, die einen längerfristigen Trend sehen. Demnach wenden sich weiße Frauen langsam aber stetig von der republikanischen Partei ab. Das wäre neu: Im Jahr 2016 wählten 53 Prozent der weißen Frauen Trump. Die Demokraten sehen in den Zahlen über weibliche Wählerinnen in letzter Zeit aber einen Grund für Optimismus: Immerhin erklärten in einer Umfrage für den Radiosender NPR 66 Prozent der Frauen aus vorstädtischen Gebieten, sie missbilligten Trumps Arbeit.

Trump hat diese Frauen in „Suburbia“ in den vergangenen Wochen für seinen Wahlkampf entdeckt. Die „Law and Order“-Kampagne, bei der er Kriminalität und die Protestbewegung für Polizeireformen rhetorisch verknüpfte, richtete sich besonders an sie, die er bei Twitter „Hausfrauen der Vorstädte Amerikas“ nannte. Er versprach auch, dass sie sich um Sozialwohnungen in ihrer Nachbarschaft keine Sorgen machen sollten. Trump hatte Vorschriften der Regierung seines Vorgängers Barack Obama abgeschafft, wonach Kommunen konkret nachweisen mussten, wie sie gegen Diskriminierung am Wohnungsmarkt vorgingen. Wie andere republikanische Kandidaten vor ihm zog Trump Verbindungen zwischen Kriminalität, Immobilienwerten, Rassismus und Einwanderung. So warnte er vor der „Zerstörung“ von Nachbarschaften. Bei seiner Wahlkampfveranstaltung im Juni in Tulsa hatte der Präsident von einem „bad hombre“ fabuliert, einem schlimmen Mann, der in das Schlafzimmer einer Frau einbreche, die dann wegen der Polizeireformen dort nur den Anrufbeantworter erwische.

Solche Appelle an die „Hausfrau aus den Vorstädten“ sind wohl kalkuliert – entweder von Trump selbst oder von Beratern wie Stephen Miller. Es waren und sind oft Frauen, die den Status Quo in ihren Gemeinden aufrecht erhalten und die sich als Mütter, Bürgervertreterinnen oder Aktivistinnen dagegen engagieren, dass etwa ein Obdachlosenheim in der Nachbarschaft angesiedelt wird oder dass die örtlichen Schulen zusammengelegt werden, damit weiße und schwarze Kinder gemeinsam lernen.

Ein Werte-Dilemma

Bei der Wahl 2016 wohnten mit 50 Prozent mehr Wählerinnen und Wähler in Vorstädten als bei den Wahlen davor. In den meisten Fällen gewann in den vergangenen Jahren die Partei die Präsidentenwahl, die in „Suburbia“ siegen konnte. Ausnahme war das Jahr 2012: Damals gewann Barack Obama gegen den Republikaner Mitt Romney, der die Mehrheit der Stimmen aus den Vorstädten bekam. Umso wichtiger ist es nun für die Konservativen, die Speckgürtel und Schlafstädte nicht zu verlieren. Zwischen der traditionell demokratischen Großstadt und dem konservativen Land gelegen, könnten sie die Wahl entscheiden. Trump überzeugte die Bürger von „Suburbia“ 2016 mit zwei Prozentpunkten Vorsprung – den jüngsten Umfragen zufolge soll er unter ihnen seither aber bis zu 15 Prozent verloren haben.