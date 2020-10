Bidens Heimat Scranton : Sie führen Trump im Schilde

Aktualisiert am

Daniel C. Schmidt

Pro Trump: Dave Mitchko (Mitte), neben ihm Joe Rusyn (links), ein Freund von ihm. Und Mitchkos Sohn (rechts). Bild: Daniel C. Schmidt

Scranton war bis in die fünfziger Jahre eine florierende Kohlestadt in Pennsylvania. Joe Biden wurde hier geboren. Seine Arbeiterklasse-Wurzeln betont er gern. Aber auch in Scranton leben glühende Trump-Anhänger.