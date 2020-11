Wahl in Amerika : Härtefall für Twitter

Der Notfall für die großen Online-Plattformen ist eingetreten: Ein gesichertes Ergebnis der amerikanischen Präsidentenwahlen steht noch aus, aber Amtsinhaber Donald Trump hat sich vorzeitig zum Sieger erklärt. „Wir haben die Wahl gewonnen“, sagte er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Weißen Haus. Dabei bestand zu diesem Zeitpunkt keine Klarheit, ob er oder sein Gegenkandidat Joe Biden die notwendige Mehrheit von Wahlmännern erreichen würde. Entsprechende Botschaften verbreitete der Präsident auch auf Twitter und Facebook. Genau vor einer solchen Situation haben die Unternehmen im Vorfeld gewarnt, und sie haben ihr Versprechen gehalten, in diesem Fall einzugreifen.

Eine ganze Reihe von Trumps Tweets und Facebook-Einträgen am frühen Mittwochmorgen wurde mit Warnhinweisen versehen. Joe Biden schrieb auf beiden Plattformen: „Es ist nicht an mir oder an Donald Trump, den Gewinner dieser Wahl zu bestimmen. Es ist an den Wählern.“ Twitter, Facebook und auch der Internetkonzern Google haben in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Schritten angekündigt, die darauf abzielten, die Integrität von Wahlen zu bewahren.