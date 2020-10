Trumps Herausforderer : Ein Empathiebündel namens Joe Biden

Aktualisiert am

Es gab eine Zeit, da kam Joe Biden als Präsident nicht in Frage. Er tritt in Fettnäpfchen, biegt sich die Wahrheit zurecht und weist wenig Erfolge auf. Trump aber hat die Grenzen verschoben – und ihm den Weg geebnet. Ein Porträt.

Der Kandidat des bunten Amerikas: Joe Biden im September im Wahlkampf in Florida. Bild: AFP

Es läuft gut für Joe Biden. In den vergangenen Wochen ist nach den Umfragen die Wahrscheinlichkeit noch gewachsen, dass der Demokrat Donald Trump besiegt. Auf etwa sechs zu eins beziffern seriöse Meinungsforscher die Chance, dass Joseph Robinette Biden junior Präsident der Vereinigten Staaten wird. An ihm läge es dann, das Land aus der Corona-Krise zu führen. Sein Versagen wäre es, wenn die Wirtschaft nicht schnell aus ihrem Lockdown-Loch käme. Biden würde zu Nato-Gipfeln fliegen, mit Wladimir Putin über Atomwaffen verhandeln und bestimmen, wie robust Amerika China entgegentritt. Ein Offizier mit den Nuklearcodes im Koffer bliebe Tag und Nacht in seiner Nähe.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Eine Riesensache, eigentlich. Aber kaum einer redet davon.