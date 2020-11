Rede des Präsidenten : Trump will wegen „Betrugs“ vor Supreme Court ziehen

Bei der Präsidentenwahl in Amerika stehen die Ergebnisse in entscheidenden Staaten noch aus. Dennoch hat Trump erklärt, er habe gewonnen. Den Demokraten wirft er „Betrug“ vor und kündigt an, das Oberste Gericht anzurufen.

Der amerikanische Präsident Donald Trump will vor den Obersten Gerichtshof ziehen, um die weitere Auszählung der Stimmen bei der Präsidentenwahl zu stoppen. In einer Rede vor Anhängern im Weißen Haus am frühen Mittwochmorgen sprach Trump von „Betrug“ des demokratischen Lagers um seinen Herausforderer Joe Biden. Belege lieferte er nicht.

Aus mehreren wahlentscheidenden Bundesstaaten lagen zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Weder Trump noch Biden verfügte zum Zeitpunkt von Trumps Auftritt über die notwendige Mehrheit von 270 Wahlleute-Stimmen. Nach bisherigem Stand sind laut Edison Research bislang auf Trump 213 Wahlleute entfallen und auf Biden 220.

Dennoch reklamierte der Präsident den Wahlsieg für sich: „Wir werden das gewinnen, und was mich betrifft, haben wir das schon", sagt er. Biden hatte zuvor auf Twitter geschrieben, es sei nicht die Sache von Donald Trump und auch nicht seine, den Sieger der Wahl zu verkünden. Das sei einzig die Sache der Wähler.

Mehr zum Thema 1/

Trump hingegen sprach von einem „Betrug an der Nation“ bei der Wahl und kündigte an: „Wir werden vor den Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen endet." Vermutlich bezog sich Trump damit auf die nach wie vor laufende Auszählung zahlreicher Briefwahlstimmen. In manchen Bundesstaaten – unter anderem im besonders umkämpften Pennsylvania – werden Briefwahlstimmen mit Poststempel vom Wahltag auch dann angenommen, wenn sie einige Tage nach der Wahl bei den Behörden eingehen. Trump prangerte in den vergangenen Monaten immer wieder angeblichen Betrug bei den Briefwahlen an.