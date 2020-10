F.A.Z.-Newsletter Amerika wählt : Muss Trump in die schalldichte Kabine?

Ein Trump-Moment jagt den nächsten: Am Tag nach der Fernsehdebatte reiste der Präsident in der „Air Force One“ nach Minnesota. Bild: AFP

Vielleicht können ARD und ZDF bei den Amerikanern jetzt aushelfen. Die Kommission, die in jedem Präsidentenwahlkampf seit 1988 die Fernsehduelle zwischen den beiden Kandidaten organisiert hat, sucht nach dem Chaos vom Dienstagabend ja „zusätzliche Struktur“, um den Dauer-Zwischenrufer Donald Trump beim nächsten Mal am 15. Oktober in Miami einzuhegen. Im Spielshow-Fundus der deutschen Sender müssten doch noch zig schalldichte Kabinen herumstehen! Nach Trumps Krawall-Performance erscheint so eine Zwei-Minuten-Quarantäne im Glaskasten fast als einzige Möglichkeit, das Ziel der Kommission zu erreichen, „für eine geordnetere Diskussion der Themen zu sorgen“.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Normalerweise ist es nach Fernsehduellen ja so: Zwei Tage später sind ein oder zwei Szenen in Erinnerung geblieben – ein besonders lebendiger Meinungsaustausch, ein peinlicher Patzer, ein überraschendes Wahlversprechen. Diesmal aber weiß man kaum, wo man anfangen soll. Insofern war die Debatte wie eine auf 90 Minuten verdichtete Miniatur der Trump-Präsidentschaft: Kaum beginnt man, die Tragweite einer brisanten Ankündigung des Präsidenten zu vermessen, lässt er schon die nächste Bombe platzen. Ein Skandal jagt den nächsten, eine Norm nach der anderen wird eingerissen. Am Ende, und das ist natürlich Trumps Ziel, schwirrt allen der Kopf, und man weiß nur noch das: Er ist ein Rüpel, er ist stur – oder, je nach Blickwinkel: Er schert sich nicht um Politiker-Benimmregeln und setzt sich gnadenlos durch.

