Überraschungen im Wahlverlauf : Trumps Foulspiel

Es war inzwischen halb drei am Mittwochmorgen. Joe Biden war längst in Wilmington vor die Kameras getreten und hatte gesagt, was man eben sagt, wenn es noch kein Ergebnis gibt und alles nach der erwarteten Hängepartie aussieht. Wenn man enttäuscht ist über die Ergebnisse in einigen Landesteilen, sich aber aufbauen kann an erfreulicheren Entwicklungen an anderer Stelle. Der Demokrat strahlte demonstrative Zuversicht aus: „Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, diese Wahl zu gewinnen.“ Und da Biden gegen einen Amtsinhaber antritt, der schon vor Wochen Zweifel an der Legitimität des Wahlverfahrens geschürt hatte, fügte er sicherheitshalber noch hinzu: Es sei nicht vorbei, bevor nicht jede Stimme gezählt worden sei. „Ich oder Donald Trump können nicht verkünden, wer die Wahl gewonnen hat. Das ist die Entscheidung der Bürger Amerikas.“

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Nun hieß es: warten. Zunächst einmal auf Trump. Der hatte per Twitter mitgeteilt, dass auch er sich bald äußern werde. Ohne seinen Herausforderer Biden zu erwähnen, schrieb er: „Sie versuchen, die Wahl zu stehlen.“ Dies werde er nicht zulassen. Umgehend versteckte Twitter den Beitrag hinter einem Warnhinweis, da der Inhalt „umstritten“ sei und in Bezug auf die Wahl „irreführend“ sein könnte. Das fanden wohl auch einige Leute im Umfeld des Präsidenten.