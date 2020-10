F.A.Z.-Newsletter Amerika wählt : Bloß das Alter nicht erwähnen!

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ausweichakrobatik gab es auch an anderen Stellen. Dennoch hatten es die Amerikaner am Mittwochabend leichter als vorige Woche beim Krawallduell von Trump und Biden, die politischen und ideologischen Unterschiede der beiden Lager zu erfassen. Die Demokratin Harris hält den Klimaschutz für eine existentielle Bedrohung, der Republikaner Pence eher die Klimaschutzgesetze. Harris sieht unter Trump die Demokratie gefährdet, Pence unter Biden die Wirtschaft; immer wieder warnte er vor einem Fracking-Verbot (das Biden ausgeschlossen hat). In der Außenpolitik rühmte der Evangelikale Pence zuvörderst die Verlegung der amerikanischen Botschaft in Israel nach Jerusalem, während Harris das Hohelied der Bündnispflege anstimmte. Harris beharrte darauf, dass es ein Problem mit systemischem Rassismus auch in der Polizei gebe, während Pence die Sicherheitskräfte vor dieser „Beleidigung“ in Schutz nahm.

Wie Pence Rassismus-Vorwürfe pariert

Was viel über die Lage des Landes aussagte, war Pence‘ Erwiderung auf Harris‘ Rassismus-Vorwürfe gegen Trump. Die Demokratin führte reichlich Belege an: Trumps Hetze im vorigen Wahlkampf gegen Einwanderer aus Mexiko, seine gegen Muslime gerichteten Einreiseverbote, seine Verharmlosung rechtsradikaler Demonstranten in Charlottesville im August 2017 – sowie natürlich seine Weigerung in der Debatte vorige Woche, weißen Rassismus im Allgemeinen und die rechte Schlägergruppe „Proud Boys“ im Besonderen zu verurteilen.