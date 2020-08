Trump, die Post und die Wahl : Könnte die amerikanische Präsidentenwahl scheitern?

Düstere Vorhersagen: Für Trump, hier bei einem Auftritt in Minnesota vor der Air Force One, steht Briefwahl für Betrug. Bild: AFP

Am 3. November wird der amerikanische Präsident gewählt. Oder? Fast alles an dem Satz ist falsch. Erstens dürfte wegen Corona ein beispiellos großer Teil der Wählerschaft seine Wahlzettel viel früher abgeben, häufig auf dem Postweg. Zweitens stehen auf diesen zwar die Namen der Präsidentschaftskandidaten, doch in Wahrheit bestimmen die Bürger nur die Wahlleute ihres jeweiligen Bundesstaates, die dann später im (virtuellen) „electoral college“ den Präsidenten wählen. Deshalb unterliegen die Amerikaner bei der Präsidentenwahl 51 verschiedenen Wahlgesetzen: Jeder Bundesstaat sowie der Hauptstadtbezirk Washington legen selbst beispielsweise fest, wer sich an einer Briefwahl beteiligen darf und welche Fristen dafür gelten.

Andreas Ross Verantwortlicher Redakteur für Politik Online und stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten. F.A.Z.

Drittens gilt es aus heutiger Sicht als unwahrscheinlich, dass schon am Abend des 3. Novembers oder am nächsten Morgen ein Ergebnis feststeht. Wenn nicht Präsident Donald Trump oder dessen demokratischer Herausforderer Joe Biden einen Erdrutschsieg erringt, dann ist mit tagelangen Verzögerungen zu rechnen. Denn einerseits ist die Auszählung von Briefwahlstimmen viel aufwendiger. Andererseits stehen viele erfahrene Wahlhelfer wegen Corona nicht zur Verfügung. Überdies dürfte es wegen der teils hastig reformierten Wahlabläufe eine Flut von Klagen geben – die dann wiederum vor 51 verschiedenen Gerichten zu klären wären.

Das ist die Gemengelage, in der die amerikanische Post kürzlich davor gewarnt hat, dass sie an der fristgemäßen Zustellung und Rücksendung von Briefwahlunterlagen scheitern könnte – und in der Amtsinhaber Trump die Ausweitung der Briefwahl pauschal mit Wahlbetrug gleichsetzt. Umfragen legen nahe, dass ein wachsender Teil der Amerikaner Zweifel hegt, ob den offiziellen Wahlergebnissen zu trauen sein wird. Das spielt Trump in die Karten, der eine Niederlage befürchtet, aber auf keinen Fall das Weiße Haus als Verlierer verlassen will.

Wie funktioniert Briefwahl überhaupt in Amerika?

Auch auf diese Frage gibt es 51 Antworten. Schon 2016 wurde knapp ein Viertel der rund 140 Millionen Stimmen per Briefwahl abgegeben. Am besten auf den erwarteten Anstieg wegen Corona sind fünf Staaten im Westen des Landes vorbereitet, die Briefwahl schon vor der Pandemie als Normalfall ansahen. In Oregon setzten die Bürger 1998 durch, dass jeder Wahlberechtigte automatisch die Wahlzettel zugesandt bekommt; die Bürger senden diese per Post zurück oder benutzen Urnen, die schon Wochen vor dem eigentlichen Wahltag an vielen öffentlichen Orten aufgebaut werden. Im vergangenen Jahrzehnt haben Colorado, Hawaii, Utah und Washington ähnliche Verfahren eingeführt. Wegen Covid-19 haben der Hauptstadtbezirk Washington, das bevölkerungsreiche Kalifornien und drei weitere Staaten dieses Jahr beschlossen, ebenfalls so vorzugehen.

In den meisten Staaten muss Briefwahl dagegen beantragt werden. Während bisher nur Ohio entsprechende Antragsformulare automatisch allen Wählern zukommen ließ, haben sich unter dem Eindruck von Corona acht weitere Staaten dazu entschlossen. In mehr als der Hälfte der Staaten muss dagegen der Wähler die Initiative ergreifen. In sieben Staaten geht das auch 2020 nur unter Angabe eines „besseren“ Grundes als der Angst vor einer Corona-Ansteckung. Sechs dieser Staaten sind politisch konservativ geprägt, doch auch der demokratisch regierte Staat New York erkennt die Pandemie derzeit als Begründung nicht an.