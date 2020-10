Trump-Biden-Duell : Die Latte lag zu niedrig

Ein bisschen leiser, kein bisschen weiser: Präsident Donald Trump in der Fernsehdebatte in Nashville. Bild: AFP

„Sie wissen, wer ich bin“, hat Joe Biden den amerikanischen Wählern in seinem Fernsehduell gegen Donald Trump zugerufen, „und Sie wissen, wer er ist.“ Sollte es doch jemand vergessen haben, dann bot die Debatte genug Anschauungsmaterial, vor allem beim wichtigsten Thema des Jahres 2020, der Pandemie.

Angesprochen auf die inzwischen mehr als 220.000 Corona-Toten in seinem Land, rang sich der Präsident auch diesmal kein Wort des Mitgefühls ab, sondern rühmte sich: für die Millionen Todesfälle, die er verhindert habe; für den Impfstoff, der in Trumps Einbildung „bereit“ steht für sofortige Massenimpfungen; sogar für seine eigene Ansteckung, denn: „Ich bin immun!“ Dem demokratischen Herausforderer blieb es überlassen, auf die derzeit verheerende Entwicklung der Fallzahlen in etlichen Bundesstaaten sowie auf die düsteren Prognosen der Fachleute hinzuweisen und die oft unpopulären Maßnahmen auszubuchstabieren, die kein Allheilmittel sind, aber bis auf weiteres die beste Medizin: Maskenpflicht, Plexiglas, Schnelltests und so weiter.