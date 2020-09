TV-Duell Trump gegen Biden : „Würden Sie mal die Klappe halten, Mann?“

Fünf Wochen vor der Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten haben sich Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden erstmals einen direkten Schlagabtausch als Kandidaten geliefert. dabei ging es chaotisch zu. „Würden Sie mal die Klappe halten, Mann?" und „Es ist schwer, mit diesem Clown auf den Punkt zu kommen“, sagte Biden, nachdem ihm Trump zum wiederholten Mal ins Wort gefallen war.

Wie vorgesehen, wurde angesichts der Corona-Pandemie auf einen Handschlag zum Auftakt des Duells in der Nacht zum Mittwoch verzichtet. Die ersten Fragen drehten sich um die Besetzung des vakanten Richterpostens am Obersten Gerichtshof, dann wechselte das Thema auf die Corona-Pandemie, die in den Vereinigten Staaten bislang über 200.000 Menschenleben gefordert hat.

Biden warf Trump vor, „keinen Plan“ zu haben. Der Demokrat rief den Präsidenten dazu auf, aus seinem „Bunker“ und von seinem Golfkurs zu kommen und Leben zu retten. Trump entgegnete, China sei Schuld an dem Virus. Wenn man auf Biden gehört hätte, wären die Vereinigten Staaten „weit offen gewesen“. Er aber habe das Land „geschlossen“ und einen „großartigen Job“ beim Umgang mit der Pandemie gemacht. Wiederholt fiel Trump Biden ins Wort und nannte ihn unter anderem „eine Katastrophe“. Biden warf Trump vor, vollkommen unverantwortlich gewesen zu sein, zu lügen und im Angesicht der Pandemie in „Panik geraten“ zu sein.

Grenzschließungen, Ventilatoren, Impfbereitschaft, Abstand halten, Masken - die Fernsehdebatte sprang von einem zum anderen Streitthema der Corona-Krise. Vor allem Trump unterbrach seinen Gegenspieler mehrfach. Biden reagierte häufig mit einem ironischen Lächeln auf Äußerungen des Amtsinhabers.

„Ich trage Masken nicht wie er“, sagte Trump über Biden. „Er tritt mit der größten Maske auf, die ich je gesehen habe.“ Biden antwortete, die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes mache einen großen Unterschied. Wenn die Regierung früher darauf bestanden hätte, „hätten wir wahrscheinlich Tausende von Menschenleben gerettet“.

Die Debatte war auf 90 Minuten angesetzt. Sie wurde von einem Millionenpublikum an den Fernsehschirmen und in den Online-Medien verfolgt. Auch in Deutschland wurde die Debatte live übertragen.

Ein weiterer, zentraler Streitpunkt betraf die medizinische Versorgung in den Vereinigten Staaten. Trump warf Biden vor, seine Demokratische Partei strebe eine sozialistische Gesundheitsversicherung an. Mit Blick auf die von Expräsident Barack Obama eingeführte Gesundheitsversorgung sagte Trump: „Obamacare ist eine Katastrophe, das ist zu teuer.“ Biden konterte in der Debatte mit einer Frontalattacke gegen Trump, warf ihm Lügen vor und sagte, Trump sei keine Hilfe für die vielen Menschen, die auf eine bezahlbare Gesundheitsversorgung angewiesen seien.

Zudem hat Herausforderer Joe Biden Amtsinhaber Donald Trump als Rassisten bezeichnet. Der Kandidat der Demokratischen Partei hielt Trump vor, er habe nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai versucht, „rassistischen Hass zu erzeugen, rassistische Spaltung“.

Trump reagierte darauf mit der Anschuldigung, Biden habe die Black Community, die Gemeinschaft der Schwarzen in den Vereinigten Staaten, schlechter behandelt als jeder andere und sie als „Super-Raubtiere“ bezeichnet. Biden rief dazu auf, Kindern welcher Hautfarbe auch immer endlich umfassende Chancengleichheit zu ermöglichen. „Wir können den Rassismus in Amerika überwinden.“ Aber Trump schaue auf alle herab, die kein Geld oder eine andere Hautfarbe hätten.

Für Schlagzeilen sorgt ebenfalls, dass Trump wiederholt eine Zusage verweigert hat, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl unabhängig vom Ausgang anzuerkennen. Der Amtsinhaber wich entsprechenden Fragen am Dienstagabend Ortszeit aus und sprach von angeblichem massiven Betrug bei den Briefwahlen. „Das ist eine betrügerische Wahl“, sagte der Republikaner. „Sie schummeln.“

Für beide Kandidaten stand viel auf dem Spiel. Trump lag bis zuletzt in landesweiten Umfragen hinter Biden. Der ehemalige Vizepräsident wiederum musste die Gelegenheit nutzen, um einem breiten Publikum zu zeigen, dass er anders als von Trump behauptet trotz seines Alters geistig und körperlich in der Lage ist, die Geschicke des Landes in den kommenden Jahren zu lenken. Sollte Biden die Wahl am 3. November gewinnen, wäre er beim Amtsantritt im Januar 78 Jahre - so alt wie kein Präsident vor ihm.