Verschwörungstheorien : Die dunklen Schatten des Donald Trump

Der amerikanische Präsident Donald Trump mit seiner Frau Melania am vierten Tag des Parteikonvents vor dem Weißen Haus in Washington Bild: AP

Nach knapp einer Viertelstunde sah sich selbst Laura Ingraham gezwungen, noch einmal beim Präsidenten nachzuhaken. Bis dahin hatte die Star-Moderatorin des Senders Fox News Donald Trump wie üblich die Bälle zugespielt, als wäre sie seine Wahlkampfhelferin und nicht Journalistin: Ob man Joe Biden trauen könne; ob der Demokrat vielleicht Panik habe, weil Trump für Recht und Ordnung stehe; ob die Demokraten nicht „ihre eigene Art“ hätten, zu Gewalt anzustiften. Mit seinem Satz, Biden habe nichts selbst unter Kontrolle, provozierte Trump in dem Interview vom Montag dann aber eine erste Rückfrage: „Wer zieht an Bidens Strippen?“, fragte Ingraham und bot gleich eine Antwort an: „Ehemalige Obama-Mitarbeiter?“

Trump aber antwortete: „Leute, von denen Sie nie gehört haben, Menschen aus dem dunklen Schatten.“ Wieder hakte die Moderatorin nach: „Was soll das bedeuten? ,Dunkle Schatten', das klingt nach Verschwörungstheorie...“ Nun war Trump nicht mehr zu halten. Es gehe um Leute, „die die Straßen kontrollieren“. Und: Es habe Pläne für einen Angriff auf den Parteitag der Republikaner gegeben. Jemand aus Trumps Umfeld sei „in einer gewissen Stadt“ in ein Flugzeug gestiegen, offenbar unterwegs zum Parteitag, der vorige Woche wegen Corona in deutlich abgespeckter Form in Charlotte stattfand. „Und das Flugzeug war fast komplett besetzt mit Schlägern, die diese dunklen Uniformen trugen, schwarze Uniformen, mit Ausrüstung und diesem und jenem.“ Mehr könne er zur Zeit nicht sagen, da eine Untersuchung im Gang sei. Nun beeilte sich Ingraham doch, das Thema zu wechseln.

Trump aber hatte noch nicht genug. Am Tag danach bekräftigte er einem Reporter gegenüber, ein ganzes Flugzeug habe sich laut besagtem Augenzeugen mit „den Plünderern, den Anarchisten, den Krawallmachern gefüllt“. Die ganze Geschichte erinnert sehr an eine offenkundige Falschmeldung, die im Juni von einem Mann in Idaho auf Facebook gepostet und Tausende Male verbreitet wurde. Demnach seien mindestens ein Dutzend „von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidete“ Männer im selben Flugzeug aus Seattle nach Boise in Idaho geflogen. Einer habe eine „Antifa America“-Tätowierung getragen. Man solle sich darauf gefasst machen, dass „die Innenstadt und Wohngebiete angegriffen“ würden.

Der örtliche Sheriff teilte rasch mit, dass es für die Behauptung keine Anhaltspunkte gebe. Auch anderswo wird auf Facebook seit Wochen intensiv davor gewarnt, dass Antifa-Aktivisten massenhaft über kleinere Städte herfallen könnten. Zum Teil hatten Geschichten über organisierte „Antifa-Busse“ im Mittleren Westen in den vergangenen Monaten Unruhe ausgelöst; diese waren aber nie angekommen.

Immer neue Obama-Theorien

Trump verbreitete in seiner Karriere schon ähnliche Verschwörungstheorien. Es ist unklar, ob er diese selbst glaubt, oder ob er sie gezielt als Identifikationsangebot und Verbundenheitssignal für seine Anhänger nutzt. Die Behauptung, Biden werde von dunklen Mächten kontrolliert, ist etwa mit dem Weltbild von Menschen kompatibel, die die Verschwörungstheorie um „QAnon“ verbreiten: Hunderttausende, möglicherweise Millionen Amerikaner glauben Schätzungen zufolge, dass Trump einen geheimen Krieg gegen einen Kindervergewaltiger-Ring führe. Trump muss diese Phantasien nicht explizit unterstützen, damit die Fans des Kults ihn für einen der Ihren halten. Kürzlich sagte der Präsident, er wisse nicht viel über „QAnon“, freue sich aber über deren Unterstützung.