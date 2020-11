Widerstand gegen Wahlergebnis : Trumps Propagandatruppe

Rudy Giuliani spricht am 7. November auf einem Parkplatz in Philadelphia. Bild: AFP

Große Teile der Republikaner verweigern bislang, die Wahl von Joe Biden zum Präsidenten anzuerkennen. Während die meisten Repräsentanten und Senatoren im Kongress dabei ihre eigene Position im Blick haben und Trump mit etwas allgemeineren Äußerungen unterstützen, verrichten neben seinen Kindern eine Reihe erprobter Loyalisten Trumps neues Geschäft: den Kampf gegen den offenkundig frei erfundenen, massenhaften Wahlbetrug, den auch republikanisch kontrollierte Behörden schon mehrfach zurückgewiesen haben. Das sind die Menschen, auf die sich Trump bei seinem Kreuzzug gegen das Ergebnis stützt:

Eric, Ivanka und Donald junior: Unermüdliche Spendensammler

„Habt ein bisschen Rückgrat“, schimpfte Eric Trump bei Twitter einen Tag nach der Wahl. „Diesen Betrug“ müsse man jetzt entschieden bekämpfen. Die Wähler seines Vaters würden den Republikanern nie verzeihen, wenn sie jetzt „Schafe“ seien. Bruder Donald junior schlug einen ähnlichen Ton an – vor allem die „2024-Anwärter“ unter den Republikanern dürften nicht vor den Medien „kriechen“. Diejenigen also, die schon auf ihre Chancen bei der nächsten Präsidentenwahl schielen. Seither sind beide Trump-Söhne unermüdlich damit beschäftigt, Spendenaufrufe für die juristische Kampagne gegen den „Wahlbetrug“ bei den Präsidentschaftswahlen vergangene Woche zu verbreiten. Sie wollen die Basis bei Laune halten, indem sie sie auf die Massen von „Whistleblowern“ einstimmen, die bald beweisen würden, dass die Demokraten Trump den Wahlsieg „gestohlen“ haben. Tochter Ivanka setzte zum Thema nur einen einzigen Tweet ab, in dem sie darauf hinwies, dass nur „legale“ Stimmen gezählt werden dürften. Das ist zwar eine Binsenweisheit, aber inzwischen ein Teil der Trump-Sprachregelung. Er soll suggerieren, dass massenhaft „illegale“ Stimmen abgegeben wurden, als Joe Biden am 3. November zum Präsidenten gewählt wurde.