Trump nimmt Nominierung an : Apokalyptisches vom Teleprompter

Donald Trump hatte sich durchgesetzt. In Charlotte durfte er nicht. In Jacksonville auch nicht. Also feierte er den Abschluss des republikanischen Parteitags einfach im Weißen Haus. 1500 Leute hatten sich am Donnerstagabend auf der Südwiese hinter seinem Amtssitz versammelt – so, als hätte es das Coronavirus nie gegeben: Stuhl an Stuhl saßen die Gäste, nur wenige von ihnen trugen Masken. Hier nahm Trump förmlich die abermalige Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat an – allen Konventionen zum Trotz.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Und von hier aus blickte er nach 70 Minuten Richtung „Washington Monument“, über dem ein Feuerwerk den Himmel erleuchtete. Dann drehte Trump, der seine Familie zu sich auf die Bühne geholt hatte, sich um und lauschte einem Opernsänger, der auf einem Balkon „Ave Maria“ vortrug. Genauso waren immer seine stets berüchtigten Kundgebungen in den Arenen des Landes zu Ende gegangen. Es war nun fast Mittelnacht. Trump, der seine Rede kraftlos vorgetragen hatte, wirkte ermattet. Dann verschwand er im Weißen Haus.

Trump hatte vorgetragen, was er schon seit Wochen sagt: Brav hielt er sich an den Teleprompter. Schließlich hieß die Devise, bloß nicht überziehen. Ein Ziel des Präsidenten war es, Leute aus der politischen Mitte zurückzugewinnen. Seine Hauptbotschaft lautete: Joe Biden sei nicht der Mann, für den er gehalten werde. Er sage den Arbeitern, er fühle mit ihnen, dann aber verhökere er ihre Jobs in China Biden werde gesteuert von Linksradikalen, die Amerika für seine Sünden bestrafen wollten, die Anarchisten Amerikas Städte zerstören ließen, während sie selbst sicher in ihren geschlossenen und bewachten Wohnkomplexen lebten, sagte Trump.

„Biden ist nicht der Retter Amerikas“, so der Präsident weiter. Er sei vielmehr der „Zerstörer der amerikanischen Größe“ und die Wahl im Herbst die wichtigste in der amerikanischen Geschichte. Die Bürger könnten wählen, ob sie den amerikanischen Traum retten wollten.

Noch einmal breitete Trump seine Lesart seiner Amtszeit aus: Er habe die „großartigste Volkswirtschaft in der Weltgeschichte“ geschaffen. Er habe unfaire Handelsabkommen aufgekündigt, sei aus schlechten internationalen Verträgen ausgestiegen, habe Arbeitsplätze nach Amerika zurückgeholt, die Grenzen gesichert und Amerikas Botschaft nach Jerusalem verlegt. „Ich habe meine Versprechen gehalten“, sagte der Präsident unter dem Jubel seiner Anhänger. Dann aber habe der „unsichtbare Feind“ zugeschlagen.