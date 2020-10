Trumps Ärzte : „Es geht dem Präsidenten sehr gut“ – seit 24 Stunden fieberfrei

Aktualisiert am

Der für Donald Trump verantwortliche Arzt, Sean Conley, und dessen Team am Samstag während des Statements zum Gesundheitszustand des Präsidenten Bild: AFP

Die Ärzte des mit dem Coronavirus infizierten amerikanischen Präsidenten Donald Trump haben sich am Samstag ausführlicher über dessen Gesundheitszustand geäußert. Trump gehe es „sehr gut“, und er benötige keinen zusätzlichen Sauerstoff, sagte dessen Arzt Sean Conley am Mittag (Ortszeit). Er sei mit dem Gesundheitszustand des Patienten „extrem glücklich“. Trump wird auch die kommenden Tage im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda im Bundesstaat Maryland behandelt werden. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagte Conley und verwies darauf, dass die Zeitspanne zwischen sieben und zehn Tagen nach der Infektion die kritischste sei.

Trump habe von Donnerstag auf Freitag Fieber gehabt, sei jedoch seit Freitagmorgen, also seit mehr als 24 Stunden, fieberfrei. Eine genaue Temperatur nannte der Arzt nicht. Trumps Sauerstoffsättigung im Blut gab Conley mit 96 Prozent an. Sein Blutdruck sei wie sonst üblich, die Herzfrequenz unauffällig.

Nach Angaben der Ärzte des Walter-Reed-Krankenhauses erhält Trump eine herausragende multidisziplinäre Behandlung. Er leide nicht unter Atemproblemen und habe ins Krankenhaus laufen können. Nach Beratungen mit Spezialisten wurde laut Conley entschieden, Trump das Medikament Remdesivir zu verabreichen. Nach einer ersten Dosis ruhe er sich aus, sagte der Arzt. Diese Behandlung soll fünf Tage dauern. Noch im Weißen Haus hatte Trump zudem einen experimentellen Antikörper-Mix erhalten. Außerdem nehmen die Ärzte täglich Ultraschalluntersuchungen vor.

Dass die Ärzte Reporter über Trumps Gesundheitszustand informierten, stellt einen Strategiewechsel des Weißen Hauses dar. Dieses hielt sich bislang eher bedeckt, was die Ausbreitung des Virus anging. Indes wurden mehr und mehr Personen aus Trumps Umfeld positiv getestet.

FAZ.NET komplett Sichern Sie sich alle aktuellen Informationen und Hintergründe zur Präsidentenwahl Jetzt F+ für nur 1€/Woche lesen

Die Nachricht der Infektion von Trump und seiner Frau Melania hatte die Vereinigten Staaten einen Monat vor der Wahl am 3. November bis ins Mark erschüttert. Der Herausforderer des Präsidenten, der Demokrat Joe Biden, ließ sich anschließend auf Corona testen. Sein Ergebnis war negativ.

Neben Trump und seiner Frau sind mehrere andere Personen aus dem Umfeld des Präsidenten positiv getestet worden, unter ihnen Bill Stepien, Trumps Wahlkampfmanager, und die frühere Beraterin Kellyanne Conway. Am Samstag machte zudem der dritte republikanische Senator in dieser Woche bekannt, positiv getestet worden zu sein. Neben Ron Johnson infizierten sich auch die Senatoren Mike Lee und Thom Tillis.

Mehr zum Thema 1/

Offen bleibt die Frage, wo sich Trump angesteckt haben könnte. Möglicherweise geschah es über seine Beraterin Hope Hicks, die am Donnerstagnachmittag positiv getestet wurde und die gesamte Woche mit ihm gereist war. Nach Hicks“ Ergebnis flog Trump noch zu einem Wahlkampf-Spendentermin.

Die Aufmerksamkeit richtet sich mittlerweile aber auch auf den vergangenen Samstag, als im Rosengarten des Weißen Hauses mehr als 150 Menschen zusammenkamen, um Trumps Nominierte für den Supreme Court zu feiern, Richterin Amy Coney Barrett. Auf Fotos ist zu sehen, wie Leute bei der Veranstaltung eng zusammenstehen, sich umarmen oder einander mit Handschlag begrüßen.

Trumps Herausforderer Biden wünschte ihm eine baldige Genesung und bezeichnete die Infektion des Präsidenten als Mahnung an alle Amerikaner. Das Virus müsse ernst genommen werden und verschwinde nicht automatisch. Auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt wünschten Trump gute Besserung, von Wladimir Putin über Angela Merkel bis Kim Jong-un.

Auf Twitter und anderen Internet-Plattformen hagelte es aber auch Spott und Schadenfreude, weil Trump die Gefahren durch das Virus immer wieder heruntergespielt hatte. Aus Bidens Kampagnenteam verlautete indes, dass man auf negative und aggressive Wahlkampfspots nach Trumps Infektion verzichten wolle.