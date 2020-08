Parteitagsrede : Trump warnt vor Zerstörung Amerikas durch „sozialistische Agenda“

Aktualisiert am

Donald Trump hat die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner angenommen. In seiner Rede attackiert er die Demokraten scharf.

Amerikas Präsident Donald Trump ist offiziell der Kandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. „Mit einem Herzen voller Dankbarkeit nehme ich heute Abend diese Nominierung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an“, sagte Trump am Donnerstagabend zum Abschluss des Parteitags seiner Partei. Die rund 1500 Gäste bei der Ansprache im Garten des Weißen Hauses applaudierten danach.

Die Präsidentschaftswahl werde darüber entscheiden, „ob wir den amerikanischen Traum retten oder ob wir zulassen, dass eine sozialistische Agenda unsere hochgeschätzte Bestimmung zerstört“, sagte Trump.

„Joe Biden ist nicht der Retter von Amerikas Seele – er ist der Zerstörer von Amerikas Jobs", sagte der Republikaner. „Und wenn er die Chance bekommt, wird er der Zerstörer der amerikanischen Großartigkeit sein.“ Bei der Wahl im November gehe es darum, ob „Millionen hochbezahlte Jobs“ geschaffen würden, oder ob die US-Industrie "zermahlen" und Millionen Jobs ins Ausland geschickt würden, sagte Trump. Die Wähler würden darüber entscheiden, ob „gesetzestreue Amerikaner geschützt“ würden, oder ob „gewalttätige Anarchisten, Agitatoren und Kriminelle, die unsere Bürger bedrohen“, freie Hand bekämen.

Die Delegierten hatten Trump zum Auftakt des weitgehend virtuellen Parteitags am Montag einstimmig aufgestellt. Trump (74) zieht gegen Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) in die Wahl, den die Demokraten in der vergangene Woche zu ihrem Kandidaten gekürt hatten.

Proteste vor dem Weißen Haus

Hunderte Regierungsgegner versammelten sich zu Protesten vor dem Weißen Haus. Sie trugen dabei Banner und Plakate mit dem Schriftzug „Trump/Pence sofort raus!“ und Fahnen der Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter. Mike Pence ist Trumps Vizepräsident.

„Wir wollen nicht sehen, wie Donald Trump die Nominierung annimmt“, sagte die Demonstrantin Miriam Oppenheimer. „Das Ziel ist es, ihn zu übertönen.“ Die 18-jährige Keheirra Wedderburn sagte: „Wir müssen Trump rausbekommen, wir müssen das ganze System zerstören.“ Sie fügte hinzu: „Wir brauchen eine Revolution.“

Trotz der Corona-Krise standen die Stühle der Gäste bei Trumps Ansprache dicht beieinander, nur wenige Anwesende trugen Schutzmasken. Die Wahl des Weißen Hauses als Ort der Rede ist ein höchst umstrittener Traditionsbruch. Für gewöhnlich sind Wahlkampfveranstaltung am Amtssitz des Präsidenten tabu. Trump setzte sich aber über alle Bedenken auch aus den eigenen Reihen hinweg.