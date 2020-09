„Habe nicht gelogen“ : Trump verteidigt seine Aussagen zum Coronavirus

Amerikas Präsident Donald Trump hat dementiert, die Amerikaner über die Gefahr durch das Coronavirus belogen zu haben. „Ich habe nicht gelogen“, sagte er am Donnerstag im Weißen Haus auf eine Frage eines Reporters. „Ich habe gesagt, wir müssen ruhig bleiben, wir dürfen nicht in Panik geraten.“ Die Frage sei „eine Schande“. In Interviews des Investigativjournalisten Bob Woodward hatte er im März gesagt, er habe die Gefahr durch das Virus heruntergespielt. Die entsprechenden Passagen waren am Mittwoch veröffentlicht worden. Die Aussagen haben Trump kurz vor der Präsidentschaftswahl im November in Bedrängnis gebracht.

Trump argumentierte am Donnerstag: Hätte Woodward gedacht, dass seine Aussagen problematisch seien, hätte er damit sofort an die Öffentlichkeit gehen sollen, statt monatelang zu warten. Trump wich kritischen Fragen nach der Verharmlosung der Gefahr aus, indem er auf das seiner Ansicht nach erfolgreiche Krisenmanagement seiner Regierung verwies. „Wir haben phänomenale Arbeit geleistet“, sagte er. Bald werde es einen Impfstoff geben.

Trump stellte die Lage in den Vereinigten Staaten als besser dar als in Europa. „Offen gesagt sind ihre Zahlen auf einem Niveau, das viel schlimmer ist als die Zahlen hier“, sagte er. Als Beispiele nannte er Italien, Frankreich und Spanien. Dort haben die Infektionszahlen zwar wieder zugenommen, auch in den Vereinigten Staaten sind sie aber weiterhin auf einem hohen Niveau.

Trump: Habe saudischen Kronprinzen gerettet

Weiterhin heißt es, Trump habe in den Gesprächen für Woodwards Buch angegeben, Saudi-Arabiens Kronprinzen Muhammad Bin Salman vor amerikanischen Untersuchungen im Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi bewahrt zu haben. „Ich habe seinen Arsch gerettet“, wird Trump in am Donnerstag von dem Portal „Business Insider“ veröffentlichten Vorabauszügen zitiert.

Er habe erreicht, dass der Kongress den Kronprinzen „in Ruhe gelassen“ habe, wird Trump zitiert. „Ich war in der Lage, sie dazu zu bringen, aufzuhören.“ Trump wies demnach auch darauf hin, dass bin Salman selber eine Verwicklung in den Khashoggi-Mord bestritten hatte: „Er wird immer sagen, dass er das nicht getan hat.“

Mehr zum Thema 1/

Der Geheimdienst CIA war allerdings laut Medienberichten zu dem Schluss gelangt, der Kronprinz habe wahrscheinlich hinter dem Verbrechen gesteckt. Der 59 Jahre alte Journalist war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem entsandten 15-köpfigen Kommando ermordet worden, seine Leiche wurde zerstückelt. Der Fall löste international einen Sturm der Entrüstung aus und fügte dem Ansehen Saudi-Arabiens schweren Schaden zu.

Woodwards Buch „Rage“ („Zorn“) soll am 15. September erscheinen. Es beruht auf 18 Interviews, die Trump dem legendären Journalisten zwischen Dezember 2019 und Juli 2020 gab und die mit seinem Einverständnis mitgeschnitten wurden.

Biden: Verhältnis zur Nato muss besser werden

Joe Biden, Trumps Herausforderer bei der Wahl am 3. November, will im Fall seines Wahlsiegs die angespannten Beziehungen zu den Nato-Verbündeten kitten. „Sie sind verdammt besorgt über unser Versagen, Russland diplomatisch oder auf andere Weise zu konfrontieren, und besorgt darüber, dass „America First“ „Amerika allein“ bedeutet“, sagte der Präsidentschaftskandidat der Demokraten der amerikanischen Truppenzeitung „Stars and Stripes“ am Donnerstag. „Das Erste, was ich tun muss, und ich scherze nicht: Wenn ich gewählt werde, muss ich mit den Staatschefs telefonieren und sagen, dass Amerika zurück ist, Sie können auf uns zählen.“

Unter dem Trump sind Amerikas Beziehungen zu vielen Nato-Verbündeten angespannt. Er wirft ihnen vor, sich von Amerika beschützen zu lassen, bei Verteidigungsausgaben aber unter den selbstgesteckten Nato-Zielen zu bleiben. Trump hat insbesondere Deutschland in dem Zusammenhang immer wieder angegriffen. Seine Regierung hatte Ende Juli unter anderem deswegen angekündigt, rund ein Drittel der bislang in Deutschland stationierten Soldaten möglichst rasch abziehen wollen.