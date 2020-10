F.A.Z.-Newsletter Amerika wählT : Trump verlangt Wahlhilfe von der Justiz

Ruf nach dem FBI: Trump am 18. Oktober auf einer Kundgebung in Carson City im Staat Nevada. Bild: AFP

Am Freitag sind es noch elf Tage bis zum Wahltermin in Amerika. Elf Tage vor der Präsidentenwahl 2016 war eine politische Bombe geplatzt: FBI-Direktor James Comey teilte mit, dass potentielle neue Beweisstücke aufgetaucht seien, die eine Wiederaufnahme der Ermittlungen zu Hillary Clintons E-Mail-Affäre erforderlich machten. Für Donald Trump war das ein Geschenk. Obwohl das FBI die Akte wenige Tage später schon wieder schloss, konnte die Demokratin ihren Einbruch in den Umfragen bis zur Wahl nicht mehr wettmachen.

Trump möchte jetzt wieder ein solches Geschenk, ja, er erwartet das von „seinem“ FBI-Chef und „seinem“ Justizminister. Sie sollen mit öffentlich angekündigten Ermittlungen und Anklagen bekräftigen, was Trump seit Tagen einfach behauptet: dass sein demokratischer Herausforderer Joe Biden „kriminell“ sei. Wenigstens sollen sie Bidens Sohn Hunter am Zeug flicken, der nicht nur für einen ukrainischen Energiekonzern gearbeitet hatte, sondern zudem an einer Firma beteiligt war, die enge Geschäftsbeziehungen zu China unterhielt.

Ob diese aufgewärmte Geschichte, die keinerlei Hinweise auf illegale Machenschaften oder gar Gefälligkeiten des früheren Vizepräsidenten Biden enthält, unentschiedene Wähler fasziniert? Die Demokraten können immerhin mit einer brisanten Enthüllung der „New York Times“ dagegenhalten: Präsident Trump hat ein bisher nicht offengelegtes Konto bei einer chinesischen Bank. Und Trump ist nicht Sohn eines früheren Vizepräsidenten, sondern amtierender Präsident und Feldherr in einem Handelskrieg gegen China.

Weil das von Trump erwartete Wahlgeschenk der Justiz auf sich warten lässt, erwägt Trump nach einem Bericht der „Washington Post“ sogar, den von ihm ernannten FBI-Direktor Christopher Wray zu feuern. Schwer zu beurteilen, wie ernsthaft er das verfolgt.