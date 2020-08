Trump und seine Partei : Republikanischer Führerkult

Es ist vollbracht. Die Jubelarien sind gesungen, die Ergebenheitsadressen verlesen, dem Kandidaten wurde gehuldigt. Donald Trump wird von seiner Partei – das ist mittlerweile wörtlich zu nehmen – abermals in den Kampf um das Präsidentenamt geschickt.

Weit haben es die Republikaner mit dem Führerkult getrieben. Die Regisseure des Wahlparteitags haben offenkundig Anleihen bei anderen „großen Führern“ der Welt genommen in Sachen wunderwirkende Großartigkeit. Dass selbst der von amerikanischen Fahnen umsäumte Amtssitz des Präsidenten als Kulisse für ein Werbeschauspiel herhalten musste, fällt nicht mehr weiter auf – so wie so viele andere Grenzüberschreitungen, die auf das Konto Trumps und seiner Claqueure gehen, vielen Amerikanern nicht mehr als rechtswidrig oder zumindest als stillos erscheinen.