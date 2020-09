Aktualisiert am

Trump spricht in einer Halle vor den Massen

Wahlkampf trotz Coronavirus : Trump spricht in einer Halle vor den Massen

Amerikas Präsident Donald Trump setzt sich über die Corona-Schutzvorschriften in Nevada hinweg. Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates tobt.

Abstand geht anders: Trumps Anhänger in Henderson am Sonntag Bild: AP

Entgegen der Vorschriften des Bundesstaats Nevada und seiner eigenen Regierung im Kampf gegen das Coronavirus hat Amerikas Präsident Donald Trump eine Wahlkampfveranstaltung in einer Halle abgehalten. Der Baumaschinenhersteller könne als Gastgeber der Veranstaltung zudem seine Geschäftslizenz verlieren. Zu der dicht gedrängten Menge in Henderson, südlich von Las Vegas, sprach Trump gut eine Stunde lang und sagte, die Vereinigten Staaten seien kurz davor, das Virus zu besiegen. Es war die erste derartige Veranstaltung seit Juni, die nicht im Freien stattfand.

Relativ wenige Zuschauer in der Produktionsstätte eines Baumaschinenherstellers trugen Masken, mit einer deutlichen Ausnahme: Diejenigen, die direkt hinter Trump standen und im Fernsehen zu sehen sein würden, trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Bei jedem Besucher wurde die Temperatur gemessen, das Tragen von Masken war nicht verpflichtend. Dass durch die Pandemie beinahe 200.000 amerikanische Bürger gestorben sind und noch immer etwa 1000 am Tag ums Leben kommen, erwähnte Trump am Sonntag nicht. Stattdessen sprach er sich gegen eine abermalige Schließung von Geschäften aus und nutzte wieder den als rassistisch aufgefassten Begriff „China-Virus“ zur Bezeichnung von Sars-CoV-2

Zuletzt hatte Trump im Juni gegen den Rat von Gesundheitsexperten eine Wahlveranstaltung vor Tausenden Anhängern in einer geschlossenen Halle abgehalten. Lokale Gesundheitsbehörden in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma führten den darauf folgenden Anstieg der Coronavirus-Infektionen im Bezirk auch auf diesen Wahlkampfauftritt zurück. Anschließend hatte Trumps Wahlkampfteam eher kleinere Veranstaltungen im Freien organisiert.