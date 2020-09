Aktualisiert am

Trump soll so gut wie keine Einkommensteuer gezahlt haben

Bericht der „New York Times“ : Trump soll so gut wie keine Einkommensteuer gezahlt haben

Amerikas Präsident Donald Trump hat einem Bericht der „New York Times“ zufolge in 10 der vergangenen 15 Jahre keine Einkommensteuer auf Bundesebene gezahlt. Das berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Steuererklärungen aus zwei Jahrzehnten, auf die sie Zugriff erlangte. Trump nannte den Bericht bei einer Pressekonferenz „fake news“.

Trump ist der einzige Präsident der modernen Zeit, der seine Steuererklärungen nicht offengelegt hat. Dem Bericht zufolge zahlte er 2016 nur 750 US-Dollar Bundessteuern – in dem Jahr, in dem er gewählt wurde. In seinem ersten Jahr im Amt zahlte er laut dem Bericht erneut 750 Dollar.

Ein Anwalt der Trump Organization, Alan Garten, sagte der „New York Times“, „die meisten, wenn nicht alle Fakten, scheinen ungenau zu sein“. Der Präsident „hat Millionen Dollar an persönlichen Steuern an die Bundesregierung gezahlt, darunter Millionen persönlicher Steuern, seitdem er 2015 seine Kandidatur angekündigt hat“.

Der Bericht kommt zu einer kritischen Zeit: Am Dienstag findet die erste Debatte zwischen dem Republikaner Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden statt, am 3. November ist die Präsidentschaftswahl.

Trump reagiert auf Bericht

Bei einer Pressekonferenz am Sonntag sagte Trump: „Ich habe eine Menge bezahlt, ich habe auch eine Menge an Steuern an den Bundesstaat bezahlt, der Bundesstaat New York verlangt viel.“ Er versprach ebenfalls, dass die Informationen über seine Steuern veröffentlicht würden, wenn eine seit Jahren laufende Buchprüfung der Steuerbehörde IRS abgeschlossen sei. Während des Wahlkampfs 2016 hatte er ähnliche Versprechen gemacht und sie nicht eingehalten.

Tatsächlich ging Trump gerichtlich gegen die Veröffentlichung vor. Unter anderem das Repräsentantenhaus hatte im Rahmen der Aufsicht des Kongresses auf Herausgabe der Unterlagen geklagt.