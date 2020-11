Welches Land setzt auf wen? : Wer Trump die Daumen drückt – und wer ihn fürchtet

Aktualisiert am

Donald Trump spricht am 1. November am Flughafen von Charlotte mit Journalisten. Bild: AFP

In seinen fast vier Jahren im Weißen Haus hat Donald Trump einige Unordnung in die internationalen Beziehungen gebracht: Er hat Bündnispartner vor den Kopf gestoßen und mit Forderungen überzogen, zu anderen Staatsführern große Nähe zur Schau gestellt und immer wieder mit abrupten Entscheidungen überrascht. Viele Regierungen sehen in seinem Herausforderer Joe Biden daher einen zuverlässigeren Partner. Dennoch gibt es auch Länder, die auf Trumps Wiederwahl hoffen. Ein Überblick über zehn der wichtigsten Länder sowie die Nato und die Europäische Union.

Deutschland: Bleibt Berlin der Lieblingsfeind?

Die Deutschen sehen dem Ausgang der amerikanischen Präsidentenwahl mit besonders großer Spannung entgegen. Zwar mindern schon seit langer Zeit Außenpolitiker und außenpolitische Theoretiker in Berlin die Erwartungen, die sich an einen Wahlsieg des Demokraten Joe Biden knüpfen – doch selbst die gedämpften Hoffnungen sind präziser und detaillierter als die kaum kalkulierbaren Befürchtungen, die mit einem Sieg von Amtsinhaber Donald Trump verbunden werden.