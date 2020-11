Erste Rede seit Wahlniederlage : Trumps Freitag, der 13.

In seinem ersten Auftritt nach der Wahlniederlage reklamiert Donald Trump den Erfolg in der Impstoff-Forschung für sich. Er scheint sogar den Sieg von Joe Biden anzuerkennen. Und das an einem Tag voller schlechter Nachrichten für ihn.

Donald Trump wollte wieder einmal einen Erfolg verkünden – die Pressekonferenz zum Stand der Impfstoff-Entwicklung gegen das Coronavirus sollte eigentlich zeigen, dass er nach wie vor das Heft des Handelns in der Hand halte. Von der „größten Mobilisierung“ in der Geschichte des Landes war da die Rede, von den vermeintlich beispiellosen „Pionier-“ Leistungen seiner Regierung im Kampf gegen das Virus, das Trump so lange wissentlich verharmlost hatte.

Die „Operation Warp Speed“ ist das Projekt seiner Regierung, mit dem die Entwicklung eines Impfstoffes beschleunigt werden soll. Trump hatte sich die guten Nachrichten über die neunzigprozentige Wirksamkeit des Produkts von Pfizer und Biontech schon in der vergangenen Woche zu eigen machen wollen. Auch am Freitag sagte er, dass der Durchbruch durch „Warp Speed“ zustande gekommen sei. Pfizer hatte jedoch erklärt, nicht in diesem Rahmen gefördert worden zu sein.

Seitenhieb gegen New Yorks Gouverneur

Für die Entwicklung des Impfstoffes trifft das zu. Es gab aber im Juli ein Abkommen mit dem Unternehmen über rund zwei Milliarden Dollar. Pfizer soll das Geld erhalten, wenn es einen Impfstoff entwickelt, dieser von der zuständigen Behörde zugelassen wird und das Unternehmen 100 Millionen Impfdosen an die Regierung liefern kann. Es sei ein „unglücklicher Fehler“ von Pfizer, sich von „Warp Speed“ zu distanzieren, schimpfte Trump bei der Pressekonferenz.

Inzwischen gab es in den Vereinigten Staaten fast 10,6 Millionen registrierte Coronavirus-Infektionen, mehr als 242.000 Menschen sind nach einer Ansteckung gestorben. Der Impfstoff könne im April „breit“ verfügbar sein, sagte der Präsident. Schon im Dezember könnten 20 Millionen Dosen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Risikogruppen bereit stehen, so seine Behauptung.

Einzige Ausnahme werde der Bundesstaat New York sein, sagte Trump. Gouverneur Andrew Cuomo hatte erklärt, dass er sich in Sachen Impfstoff nicht auf Trumps Aussagen verlassen und diesen erst nach Prüfung durch eigene Wissenschaftler zulassen werde. Sechs andere Bundesstaaten hatten sich ähnlich geäußert. Also werde die Impfung wohl zunächst nicht in New York ankommen, so Trump: „Es schmerzt mich das zu sagen“, setzte er hinzu.

Cuomo allerdings antwortete im Sender CNN, Trump politisiere das Thema unnötig – er erwarte nicht, dass es irgendwelche Probleme gebe oder die Arzneimittelbehörde den Impfstoff zu schnell freigeben könnte. Der New Yorker Gouverneur argumentierte vor dem Hintergrund der Tatsache, dass im April Joe Biden regieren wird. Trump dagegen tut nach wie vor so, als habe er eine reale Chance auf den Verbleib im Weißen Haus.

Cuomo sagte, der scheidende Präsident nutze sein Amt für Einschüchterungsversuche und seine Regierung als „Racheinstrument“. Auch die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James warf dem Noch-Präsidenten „rachsüchtiges Verhalten“ vor. Trumps Ärger über den Bundesstaat kommt nicht zuletzt daher, dass hier Verfahren gegen ihn laufen oder nach seinem Ausscheiden aus dem Amt eröffnet werden könnten.

Georgia für Biden – North Carolina für Trump

Und gerade an diesem Freitag war für den abgewählten Präsidenten eine schlechte Nachricht auf die andere gefolgt. Mehrere Anwaltskanzleien zogen sich aus den Verfahren zurück, die Trump gegen den erfundenen massenhaften Wahlbetrug in wichtigen Bundesstaaten führen wollte. In Arizona gestand sein Rechtsvertreter selbst ein, es gebe wohl doch keine Belege für „Sharpiegate“, also die Behauptung, dass Massen von Wählern beim Ausfüllen der Wahlzettel „falsche“ Stifte benutzt hätten.

In Michigan wies ein Richter Forderungen der Trump-Kampagne ab, den offiziellen Zertifizierungsprozess der Wahl in Wayne County um Detroit zu stoppen. In Pennsylvania bestätigte das Bundes-Berufungsgericht die Fristen für die Abgabe der Briefwahlstimmen. Und 16 Bundes-Staatsanwälte, die die Wahl überwacht hatten, schrieben am Freitag auch noch an Justizminister William Barr, dass es keine Hinweise auf weit verbreitete Unregelmäßigkeiten gäbe – so, wie es auch republikanische Verwaltungen in den Tagen seit der Wahl immer wieder betont hatten.

Am Freitag prognostizierten die amerikanischen Fernsehsender schließlich auch noch Bidens Sieg in Georgia – der Stimmen-Abstand auf Trump war in den vergangenen Tagen immer größer geworden. In North Carolina wurde zwar Trump zum Sieger erklärt. Doch damit hat der gewählte Präsident Biden nun 306, Trump 232 Stimmen im Wahlleutegremium.

Biden lässt sich nicht beirren

Trumps Auftritt bei der Impf-Pressekonferenz war das erste Mal, dass er öffentlich sprach, seit Biden von mehreren Fernsehsendern am vergangenen Samstag zum Wahlsieger erklärt worden war. Anschließend beantwortete er keine Fragen. Er äußerte sich nicht zu den juristischen Niederlagen, die er gerade erlitten hatte. Indirekt schien Trump aber die Realität anzuerkennen. Seine Regierung werde nie einen allgemeinen „Lockdown“ gegen das Coronavirus verhängen, sagte er – allerdings wisse man ja nicht, was in der Zukunft passiere – mit „wer weiß, welcher Regierung, die Zeit wird es zeigen“. Manche Beobachter werteten das eher als Versehen, andere als implizites Eingeständnis der Wahlniederlage.

Biden fährt unterdessen mit den Vorbereitungen für die Amtsübernahme am 20. Januar fort. Er forderte die amtierende Regierung am Freitag auf, angesichts der alarmierenden Zahlen und dem Aufwärtstrend der Corona-Infektionen in vielen Bundesstaaten „den Ernst der gegenwärtigen Situation“ anzuerkennen und entschiedenere Schritte zu ergreifen.