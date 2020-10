F.A.Z.-Newsletter Amerika wählt : Donald Trump vermisst Hillary Clinton

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Umso verzweifelter wirken Trumps Versuche, trotzdem mit den Rezepten von 2016 zu punkten. Anstatt die Ukraine-Affäre ruhen zu lassen, die ihm immerhin ein Amtsenthebungsverfahren eingebracht hat, startet er einen neuen Versuch, Biden einen Strick aus den ukrainischen Aktivitäten von dessen Sohn Hunter zu drehen. Richten Sie sich darauf ein, in den kommenden Tagen viel vom „Biden-Laptop“ zu hören. Die „New York Post“ veröffentlichte Mails, die der Inhaber eines Computerladens in Delaware auf einem Notebook gefunden haben will, das Hunter Biden 2019 zur Reparatur abgegeben und monatelang nicht abgeholt habe.

Zwei Minister müssen Trump helfen

Der Sohn des damaligen Vizepräsidenten arbeitete seit 2014 als Vorstand für den ukrainischen Energiekonzern Burisma. In einer Mail vom April 2015, deren Echtheit nicht bestätigt ist, soll sich ein Burisma-Berater bei Hunter Biden für ein Treffen mit dessen Vater, dem damaligen Vizepräsidenten, in Washington bedankt haben. Es gibt ansonsten keine Anhaltspunkte dafür, dass ein solches Treffen je stattfand; Biden bestreitet das.

Dass Hunter Biden die lukrative Position in Kiew nur wegen seiner Verwandtschaft mit dem Vizepräsidenten bekam, darf man getrost annehmen. Der Konzern wollte sich mit dem Namen schmücken. Schon zu Obamas Regierungszeit witterte das Außenministerium einen Interessenkonflikt. Joe Biden, der als Obamas Emissär oft in Kiew verhandelte, beteuert aber, nie mit seinem Sohn über das Thema geredet zu haben. Das muss man nicht für plausibel halten. Aber eine angebliche Mail, die Trumps Anwalt Rudy Giuliani kurz vor der Wahl einer Trump-freundlichen Zeitung zuleitet, ist gewiss kein Beweis des Gegenteils. Immerhin ist Giuliani der Mann, der in Trumps Namen die ukrainische Regierung unter Druck setzte, an den Haaren herbeigezogene Verschwörungstheorien wahrzumachen.

Kein Zweifel: Noch lieber würde Trump noch einmal gegen Hillary Clinton antreten und die „Sperrt sie ein“-Sprechchöre seiner Anhänger genießen. Außenminister Mike Pompeo sah sich vom Präsidenten genötigt, für die „kommenden Wochen“ die Veröffentlichung weiterer Mails von Hillary Clinton anzukündigen, die das State Department sichergestellt hat. Seinen Justizminister Bill Barr setzte Trump öffentlich unter Druck, Anklage gegen Demokraten zu erheben, die nach Trumps Behauptung ursprünglich die sogenannten Russland-Ermittlungen einleiteten, um Clinton zum Wahlsieg zu verhelfen.

Das Problem für Trump: Die allermeisten Amerikaner haben den Film von 2016 in schlechter Erinnerung. Lassen sie sich durch eine Wiederholung von der verheerenden Pandemie ablenken?

Was sagen die Umfragen? Das Portal 270ToWin, das alle Umfragen auswertet, sieht nur noch in fünfeinhalb Bundesstaaten (nur Maine ist in zwei Zonen aufgeteilt) ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Biden. Der Demokrat müsste in keinem davon gewinnen, um eine Mehrheit im „electoral college“ zu erhalten. Das Portal FiveThirtyEight beziffert die Wahrscheinlichkeit eines Biden-Siegs mit 87 Prozent.

Sein Vorsprung vor Trump war in den nationalen Umfragen fast immer größer als der, der Clinton 2016 in falscher Sicherheit gewiegt hatte. Manches spricht zudem dafür, dass die Demoskopen ihre methodischen Fehler von damals korrigiert haben. Es gibt aber immer noch Ungereimtheiten. So liegt die Zustimmung zu Trumps Amtsführung konstant etwas höher als seine nationalen Umfragewerte. Man kann daraus schließen, dass er auch diesmal über ein Wählerpotential verfügt, das die Umfragen nicht wiedergeben.